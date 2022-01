Schnelle Klarheit

Hannibal Hanschke/Pool/REUTERS Bald auch Oppositionsführer: Finanzkapitallobbyist Friedrich Merz

Ein offener Schlagabtausch im Ringen um den Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag bleibt aus. Der bisherige und nach der Bundestagswahl noch im Amt bestätigte Fraktionschef Ralph Brinkhaus hat in einem Brief an die Abgeordneten von CDU und CSU am Donnerstag abend seinen Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur erklärt. In dem Schreiben schlägt er vor, die Neuwahl bereits für den 15. Februar anzusetzen. Dass die Unionsabgeordneten dann Friedrich Merz wählen, gilt als sicher. Der CDU-Chef würde damit auch Oppositionsführer im Parlament.

Merz war vor einer Woche bei einem Parteitag von den Delegierten zum Parteichef gewählt worden. Die Wahl muss noch durch eine Briefwahl bestätigt werden, deren Ergebnis am Montag bekanntgegeben wird. Nach seiner Wahl hatte er nach außen hin offengelassen, ob er auch den Vorsitz der Bundestagsfraktion anstrebt. In der Union war befürchtet worden, dass neue interne Streitigkeiten die Wähler vor den wichtigen Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen verschrecken könnten. In allen genannten Ländern wackeln die derzeitigen CDU-Ministerpräsidenten.

Das Spitzenpersonal der Union atmete nach der Erklärung von Brinkhaus hörbar auf. Nochgeneralsekretär Paul Ziemiak schrieb bei Twitter: »Großen Respekt für Ralf Brinkhaus und danke für die gute Arbeit als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in schwierigen Zeiten.« CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach bei Twitter von einer »zukunftsweisenden und höchst respektablen Entscheidung«. Merz erklärte am Donnerstag auf dpa-Anfrage: »Auch wenn wir in der Sache unterschiedlicher Auffassung waren, so danke ich Ralph Brinkhaus für seine Bereitschaft, die beiden Aufgaben des Vorsitzenden in Partei und Fraktion in eine Hand zu legen.«