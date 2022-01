Pflegerat warnt vor Personalmangel

Berlin. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, hat vor Versorgungsengpässen in der Pflege durch die bevorstehende Impfpflicht für Medizin- und Pflegepersonal gewarnt. »Es gibt so wenig Personal, dass wir uns nicht erlauben können, dass auch nur eine einzige oder ein einziger kündigt«, sagte Vogler dem Magazin Spiegel. »Wenn ungeimpfte Pflegekräfte Tätigkeitsverbote bekommen, wird die Versorgungslage immer prekärer.« Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll Mitte März in Kraft treten. Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken müssen bis zum 15. März Nachweise vorlegen, dass sie geimpft oder genesen sind – oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. (dpa/jW)