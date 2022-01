Köln: Priester im Gericht verhaftet

Köln. Im Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester in Köln ist der Angeklagte überraschend im Gerichtssaal verhaftet worden. Gegen den 70jährigen sei am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden, nach der Sitzung sei er dann unverzüglich ins Gefängnis gebracht worden, teilte ein Sprecher des Landgerichts am Freitag mit. Als Haftgrund habe die zuständige Kammer Wiederholungsgefahr genannt. Der Priester steht seit November wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht. (dpa/jW)