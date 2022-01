Spitzeleinsatz vor Gericht

Michael Dandl Kläger Kirkpatrick mit einem Bild der britischen Prozessakten zum Fall Kennedy (Schwerin, 28.1.2022)

Der Einsatz eines verdeckten Ermittlers der britischen Polizei, der anlässlich des G8-Gipfels in Heiligendamm im Juni 2007 für die Polizei von Mecklenburg-Vorpommern tätig war, wurde am Freitag vor dem Verwaltungsgericht Schwerin behandelt. Geklagt hatte der in Berlin lebende US-Amerikaner Jason Kirkpatrick, der als Pressekoordinator für das Protestbündnis gegen den Gipfel damals von dem Undercoveragenten ausspioniert wurde.

Der britische Polizist Mark Kennedy hatte für den Polizeigeheimdienst National Public Order Intelligence Unit (NPOIU) zwischen 2003 und 2009 die Umweltschutz-, Klima- und Antiglobalisierungsbewegung observiert und war in dieser Zeit auch mehrfach in Deutschland im Einsatz. Der frühere Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU) hatte schon 2011 auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke eingeräumt, dass die »zuständige Behörde der Landespolizei« – also das Landeskriminalamt – anlässlich des G8-Gipfels einen Vertrag mit der britischen Polizei über Kennedys Einsatz abgeschlossen und dessen Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten übernommen hatte. Alle Unterlagen über dessen Einsatz sind mittlerweile nach Ministeriumsangaben aus Datenschutzgründen vernichtet.

Kennedy, der unter der falschen Identität eines Umweltaktivisten namens Mark Stone auftrat, habe ihn 2007 in seiner Berliner Wohnung besucht, versucht, ihn auszuhorchen und auch während des Gipfels mehrfach den Kontakt mit ihm gesucht, gibt der Kläger Kirkpatrick an. Obwohl er nie in Straftaten verwickelt war, sondern als Medienaktivist tätig gewesen ist, seien Berichte über ihn verfasst und weitergegeben worden. Ein verdeckter Einsatz wäre nur erlaubt gewesen, wenn ihr Mandant im Zusammenhang mit schweren Straftaten gestanden hätte, meint Kirkpatricks Berliner Anwältin Anna Luczak. Und der Einsatz eines ausländischen Polizeispitzels sei schlicht rechtswidrig gewesen.

Die Anwältin forderte am Freitag vor dem Verwaltungsgericht, Beweisakten aus Großbritannien anzufordern und Kennedy sowie seinen Führungsoffizier bei der britischen Polizei als Zeugen vorzuladen. Anschließend vertagte der Einzelrichter die weitere Verhandlung. Dem Landesinnenministerium wurde ein Monat Zeit für eine schriftliche Erwiderung eingeräumt. Sollte das Gericht die Beweisanträge ablehnen, könnte es dann ohne eine weitere Verhandlung zur Entscheidung kommen. Es sei bereits ein Erfolg, dass es überhaupt nach so langer Zeit noch zu einem Prozess gekommen sei, zeigte sich Kirkpatrick am Freitag gegenüber junge Welt zufrieden. Sollte das Schweriner Gericht nicht zu seinen Gunsten entscheiden, behält er sich eine Klage vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof vor.

Infolge von Kennedys Enttarnung im Jahr 2010 war ans Licht gekommen, dass die Londoner Metropolitan Police seit Ende der 1960er Jahre mehr als 1.000 linke Gruppen und Protestbewegungen infiltriert hatte. In diesem Zusammenhang laufen eine Reihe von Prozessen in Großbritannien. Erst am Montag hatte das Investigatory Powers Tribunal (IPT) in London, ein Gericht für Geheimdienstangelegenheiten, die Londoner und die britische Polizei zur Zahlung von Entschädigungen in Höhe von rund 230.000 Pfund (276.816,50 Euro) an die von Kennedy ausspionierte Umweltaktivistin Kate Wilson verurteilt. Der verheiratete Polizeiagent war zwei Jahre lang mit Wilson eine intime Beziehung eingegangen und hatte auch zu mehreren anderen von ihm observierten Frauen sexuelle Kontakte unterhalten. Wilson sei in ihren Menschenrechten verletzt worden, erklärte das IPT, das die Genehmigung für Kennedys Operation nicht nur im Fall der Umweltaktivistin als »fatal fehlerhaft« und seinen Einsatz als unverhältnismäßig und »in einer demokratischen Gesellschaft unnötig« bezeichnete. »Da britische Gerichte mehrere Versäumnisse von Kennedy und hochrangigen Polizeibeamten festgestellt haben, sollte klar sein, dass deutsche Gerichte den Präzedenzfällen dieser Gerichte folgen und anerkennen müssen, dass Kennedy die Menschenrechte von Jason Kirkpatrick verletzt hat«, erklärte die Sprecherin der britischen »Kampagne gegen Polizeiüberwachung«, Lois Austin, Mitte der Woche.