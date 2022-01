Zirkus Absurdum

Hintergrund: Irreführende Begriffskombination

Auszug aus einer Rede von Mario Franz, Sprecher des niedersächsischen Verbands deutscher Sinti, bei einem Fachgespräch am 4. September 2018 in Berlin:

Sinti, Manouches, Cales, Roma, also alle präindodiasporischen Gemeinschaften, Ethnien usw. stellen gemeinsam eine Art neoindoeuropäische Gruppe dar. Die Sinti als auch die Roma sind sich gegenseitig wertvolle verbündete Partner und für den gemeinsamen Weg unersetzbar. Ihre gemeinsame Solidarität ist für Sinti- als auch für Roma-Gruppen unverzichtbarer Bestandteil ihrer Existenz, und dennoch ist Solidarität nicht gleichbedeutend mit homogener Identität.

Den Überbegriff Roma für Sinti zu verwenden, empfinden sehr viele Sinti als »Bezeichnungsdiktatur«, da diese Begrifflichkeiten undemokratisch zustande gekommen sind. Das haben Umfragen und Abstimmungen bei sintiinternen Versammlungen mit zum Teil über 200 Teilnehmern in den verschiedensten deutschen Städten ergeben, denen ich persönlich beigewohnt habe. Autonom in ihrer jeweiligen Kultur, Sprache und ihrem Selbstverständnis, fühlt sich die Mehrzahl der Sinti als auch Roma durch den Austausch des Sammelbegriffs in der Nazizeit zum Sammelbegriff Sinti und Roma heutzutage nur diffus in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Mit der paradoxen Behauptung, im Deutschen seien die Begriffe Sinti und Roma als Wortpaar zu verwenden. Indem man den Sinti den Überbegriff Roma diktiert, diktiert man sie zu einer Minderheit in einer Minderheit, zur absoluten Mehrheit. Dennoch verstehen sie sich selbst eben nicht als Roma. Unterm Strich haben die deutschen Sinti Jahrhunderte dafür gebraucht, sich in einer mehrheitlichen Dominanzgesellschaft als Sinti zu behaupten, und haben dafür, wie man weiß, nicht gerade selten und nicht nur mit ihrem Leben bezahlt. Das alles, um in der Überschattung einer Mehrheitsgesellschaft als eigene Ethnie trotz beinah vollständiger Ausrottung und vom Aussterben bedroht, existieren zu können. Die Verwendung des Wortpaares erzeugt einen Doppeldruck, dem die Sinti in ihrem durch die NS-Zeit verursachten desolaten Zustand in bezug auf Kultur, Sprache und Identität, nicht mehr viel entgegenzusetzen haben.

Die deutschen Sinti sind, trotz jahrhundertelanger Ablehnung und Ausschluss seitens der Mehrheitsbevölkerung, heimatverbunden mit der Bundesrepublik und nach über 600 Jahren tief verwurzelter Geschichte eine autochthone Minderheit. Das zeigt sich unter anderem auch darin, dass selbst die Nachfahren von Sinti, die vor Jahrhunderten ins Ausland ausgewandert sind, sich heute immer noch auf Romanes als deutsche Sinti bezeichnen und zum Großteil auch deutsche Namen tragen. Die Begriffe Sinti und Roma werden in den Medien als auch in der akademischen Welt, also in allen Veröffentlichungen, als Sammelbegriff postuliert.