Berlin. In der am Freitag erschienenen Ausgabe der jungen Welt wird Bodo Ramelow ein Zitat zugeordnet, das nicht in der wörtlichen Rede des thüringischen Ministerpräsidenten vorkommt, sondern dem Begleittext der Pressemitteilung des Bundesrats mit der Überschrift »Bundesratspräsident Bodo Ramelow zum 150. Geburtstag von Otto Braun« entnommen ist. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. (jW)