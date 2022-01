BRD auf Rezessionskurs

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Wegen Corona musste schon die Kundschaft fernbleiben, aber auch Personal fehlt: Restaurant in der Schweriner Altstadt (6.8.2021)

Die deutsche Wirtschaft hat die Krise. Im vierten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt der BRD um 0,7 Prozent geschrumpft, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Nachdem die Wirtschaftsleistung im Sommer trotz zunehmender Liefer- und Materialengpässe wieder gewachsen war, wurde die Erholung der deutschen Wirtschaft durch die vierte Coronawelle und erneute Verschärfungen der Pandemieschutzmaßnahmen zum Jahresende gestoppt, erklärte die Behörde. Besonders die private Kaufkraft nahm im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal ab, während die staatlichen Konsumausgaben zunahmen. Die Bauinvestitionen gingen gegenüber dem dritten Quartal 2021 zurück.

Besser dürfte es auch in den kommenden Wochen nicht werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sagte am Freitag bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts im Bundestag, Anfang 2022 sei die Dynamik wegen der anhaltenden Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie noch gedämpft. Das Niveau vor Ausbruch der Coronakrise werde, so prognostiziert es die Bundesregierung, voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 wieder erreicht. Im vergangenen Jahr hatte die Wirtschaft um 2,8 Prozent zugelegt, konnte damit den Einbruch aus dem ersten Coronakrisenjahr 2020 von 4,6 Prozent aber noch nicht ausgleichen.

Die Bundesregierung rechnet dieses Jahr zudem mit einer Inflation von 3,3 Prozent. Habeck sagte, die Stabilisierung der Energiepreise sei eine wichtige Aufgabe für die neue Regierung. Der Minister sorgte sich, dass mittelfristig den Konzernen nicht genügend Personal bereitgestellt werde. »Wir werden in eine dramatische Fach- und Arbeitskräftelücke reinlaufen«, sagte Habeck. Mehr Qualifizierung und mehr Zuwanderung seien deswegen nötig. »Wir entlassen zehn Prozent der jungen Leute aus der Schule, ohne dass die beruflich qualifiziert sind. Das kann so nicht bleiben.« Die auffälligste Krisenerscheinung – miserable Beschäftigungsbedingungen und zu geringe Löhne – benannte der Minister jedoch nicht als Ursache.