Kämpfen statt kuscheln!

imago images/IPON »Mietenwahnsinn stoppen«: Protest gegen hohe Wohnkosten, Gentrifizierung, Verdrängung in Berlin (20.6.2020)

Zur Chefsache erklären, alle einbeziehen, weitreichende Ziele formulieren und mit einem bedeutungsvollen Titel versehen: Wie sozialdemokratische Problemlösung geht, hat der Berliner Senat am Freitag ein weiteres Mal demonstriert. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der Senator für Stadtentwicklung, Andreas Geisel, luden zur ersten Sitzung des Bündnisses für »Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen« ins Rote Rathaus. Mit dabei waren Bürgermeister der Bezirke, Vertreter privater, genossenschaftlicher und landeseigener Wohnungsbauunternehmen, der Mieterverein, der paritätische Wohlfahrtsverband und die Gewerkschaft IG BAU. Ziel ist eine Bündnisvereinbarung noch im ersten Halbjahr 2022.

»Unser gemeinsames Ziel ist bezahlbarer Wohnraum für alle Berlinerinnen und Berliner«, erklärte Giffey am Freitag. Das Bündnis habe die Aufgabe, »ehrgeizige, konkrete, aber auch erreichbare Ziele fest zu vereinbaren« und »Hemmnisse beim Neubau zu besprechen und auszuräumen«. Gemeinsamer Anspruch, so Giffey, seien »Kooperation statt Konfrontation und ein gegenseitiges Unterhaken«. Und Geisel ergänzte: Niemandem sei geholfen, »wenn sich die Menschen ihre eigenen oder neuen Wohnungen nicht mehr leisten können«, weder der Bauwirtschaft, den Vermietern »und schon gar nicht den Mieterinnen und Mietern«. Um die »zentrale soziale Frage nach bezahlbaren Wohnungen« zu lösen, brauche es ein »konzertiertes Vorgehen aller Beteiligten«.

Nun ja. Etwa eine Million Menschen, die im September für die Enteignung großer profitorientierter Wohnungskonzerne gestimmt haben, sind damit nicht gemeint. Vor dem Roten Rathaus demonstrierte daher am Freitag eine etwa 30köpfige Delegation der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« gegen die »Blockadehaltung« des Wohnungsbausenators bei der Umsetzung des mit Mehrheit beschlossenen Volksentscheids. »Geisel trifft sich heute mit Lobbyisten der Immobilienwirtschaft für Hinterzimmerdeals. Das Gespräch mit unserer Initiative aber verweigert er«, hieß es in einer Pressemitteilung der Initiative. Sie spricht damit die von der Regierungskoalition angekündigte »Expertenkommission« an, die eine Empfehlung zur Umsetzung des Volksentscheids erarbeiten soll, und auf die die Initiative offenbar nach wie vor Hoffnungen setzt. Der Senator habe deutlich gemacht, dass er die politische Diskussion über die Enteignung »nur ›innerhalb des Senats‹« führen will, heißt es in der Erklärung. Dabei sei diese Diskussion in der Stadtgesellschaft längst diskutiert und entschieden worden.

Es habe bereits genug Versuche gegeben, der Protestbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Nicht auszuschließen, dass das »Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbaren Wohnraum« ein weiterer ist, sagte Rouzbeh Taheri, Sprecher von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« am Freitag im Gespräch mit jW. Sollte die »Expertenkommission«, für deren Zusammensetzung die Initiative klare Bedingungen formuliert hat, nicht bald Form annehmen, wolle sie im Februar selbst einen Vorschlag machen und zur Abwechslung den Senat einladen.

Was der Senat konkret im Blick hat, konnte man am Donnerstag auf der Seite des RBB24 lesen. Ziel sei es, »pro Jahr 20.000 neue Wohnungen zu bauen, davon 5.000 geförderte Wohnungen für Menschen mit weniger Geld«. Sozialdemokratische Problemlösung, das wird klar, heißt vor allem: soziale Ziele formulieren und am Ende Kapitalinteressen vertreten.