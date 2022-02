Keine Selbstverständlichkeit

Gemeinfrei Louise Zietz kämpfte Zeit ihres Lebens für verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen

Am 26. Januar 1922, also vor 100 Jahren, brach Louise Zietz – seit 1919 eine der ersten deutschen Parlamentarierinnen – während einer Sitzung im Plenarsaal des Reichstages zusammen. Am 27. Januar verstarb sie im 57. Lebensjahr.

Ihre nächsten Verwandten hatten wohl weder Möglichkeiten noch Mittel, vom Wohnort ihrer Kindheit Bargteheide auf die Schnelle nach Berlin zu reisen. Wer beräumte also ihren Wohnsitz in Berlin, was geschah mit ihren Hinterlassenschaften, Arbeitsmaterialien, Briefschaften oder Manuskripten? Bis heute findet sich wenig wissenschaftlich Aufbereitetes in einem zentralen Archiv. Vor einigen Jahren begann ihre Urgroßnichte Susanne Schütt (Zietz hatte keine Kinder), Material zu sammeln, verstarb aber plötzlich vor einem knappen Jahr. Liebevoll aufbewahrt wurden von ihr über Jahrzehnte ein paar Stiefel, die viel zu erzählen hätten: Über Reisen kreuz und quer durch Deutschland, zu Tagungen im Ausland und unzähligen Auftritten und Diskussionen der Louise Zietz, die 1865 als Louise Körner geboren worden war. Allein im Jahr 1901 soll sie mit 209 Reden in der Öffentlichkeit gewirkt haben. In Parlamentstagungen meldete sie sich oft zu Wort.

Leider sind ihre schriftlichen und Redebeiträge bislang nicht wissenschaftlich aufgearbeitet und publiziert. Das wollen Schülerinnen und Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Heimatstadt von Zietz, Bargteheide, ändern. Sie beschäftigen sich derzeit mit solchen Überlieferungen und prüfen sie auf ihre Aktualität. Für den internationalen Frauenkampftag ist eine Veranstaltung geplant.

Sie sei eine »aufreizende Agitatorin«, notierte schon 1893 die politische Polizei in Hamburg nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt. Obwohl seit 1848 bis 1908 für Frauen das »Politikverbot« galt, war sie da längst politisiert und heimliches SPD-Mitglied geworden. 1908 wurde sie deutschlandweit die erste Frau in einem Parteivorstand, in der SPD.

Seit ihrer Kindheit hatte sie im Umland Hamburgs in Haus, Hof und in der kleinen Webereimanufaktur des Vaters mithelfen müssen, um die Familie durchzubringen, besonders nach dem Tod der Mutter. Lernbegierig war sie. Eine »Stelle« in Hamburg brachte ein wenig mehr Geld ein, Möglichkeiten der Bildung und neue Kontakte. In Fabriken musste sie für weniger Geld mehr arbeiten als die Männer, fand aber Zeit zum Lesen. Lebenslang setzte sie sich für kürzere und besser bezahlte Arbeit und entsprechende Arbeits- und Lebensbedingungen insbesondere für Frauen ein. Darüber hinaus kämpfte sie gegen die Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Vermutlich bei den großen Streiks und Protesten in Hamburg entdeckte sie ihr Rede- und Schreibtalent. Sie schaffte es, eine Ausbildung zur Fröbel-Kindergärtnerin zu absolvieren, keine Selbstverständlichkeit für eine Frau ihrer Herkunft.

Allerdings wurde sie Berufspolitikerin und war am Beschluss zum Internationalen Frauentag beteiligt. Über Jahre bereitete sie in Berlin diesbezügliche Aktionen und Demonstrationen vor.

Den Kriegskrediten hatte zunächst auch Zietz mit der SPD 1914 zugestimmt. Doch bald gehörte sie neben Karl Liebknecht zu jenen, die gegen den Krieg aufstanden und sie wurde ein führendes Mitglied der 1917 gegründeten Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die USPD erzielte 1920 bei der Wahl zum ersten Reichstag der Republik 17,6 Prozent der Stimmen und 84 Mandate. Wie in den Jahren zuvor für die SPD hatte Zietz eines der Mandate errungen. »Nebenher« verfasste sie unzählige kleine Broschüren und Aufsätze zur sozialen und politischen Bildung.

Das Grab von Zietz befindet sich auf dem Friedhof Berlin-Friedrichsfelde im Ehrenhain. Dort hatte sie den Beisetzungen August Bebels, Paula Thiedes, Emma Ihrers sowie denen von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die 1919 ermordet worden waren, beigewohnt. Nicht lange nach ihrem plötzlichen Tod 1922 wurden weitere Bekannte und Freunde verfolgt und getötet.