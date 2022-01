Die vierte Strophe vom »Lied vom Tod« geht: »Es hat der Tod einen Anzug an von schlichter Eleganz / Das nimmt dem vorgewölbten Bauch ein Stückchen Eklatanz / Es trägt der Tod die Eff-ah-Zett, darin versteckt er Bild / Und liest etwas vom Zug der Zeit / Zur ›kleinen Arbeitslosigkeit‹ / Und grinst so wundermild.« Wer auch noch geht, das ist der Komponist und Schreiber des Songs, Dieter Süverkrüp. Im Feuilleton der jW wurde er in der Ausgabe vom 27. Januar in einer Albumrezension hagel­dummerweise für tot erklärt. Dahinter versteckt sich nicht Bild, die die Unterwanderstiefel geschnürt hat, sondern ein Lapsus. Wir Kulturredakteure »kneifen die Augen zu, morgens beim Zähneputzen / Denn aus dem Spiegel blickt« uns »ja nur / Wieder ein Blindgänger an« (aus Süverkrüps »Die Wegwerfgesellschaft«), und entschuldigen uns für den Fehler. Denn zur Wegwerfgesellschaft gehören wir nicht. (jW)