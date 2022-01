Wieder fette Jahre

Arne Dedert/dpa Nicht nur Massenentlassungen sollen den Preis der Wertpapiere weiter in die Höhe treiben: Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main

Die Deutsche Bank hat schwere Zeiten hinter sich, zuletzt mussten sogar die Aktionäre zwei Jahre in Folge auf ihre Dividenden verzichten. Doch am Donnerstag meldete sich das größte Geldhaus der BRD auf dem Sonnendeck des Finanzkapitals zurück – mit dem besten Jahresergebnis seit zehn Jahren. Die Deutsche Bank verstand es schon immer, Krisen für sich zu nutzen. Entsprechend gelegen kam die Coronapandemie.

Schließlich bringen Krisen Bewegung in die Märkte. Es ist für Spekulanten zweitrangig, dass es sich meist um Abwärtsbewegungen handelt, Profite kann man auch mit Wetten auf fallende Kurse machen. Und es gibt ja auch immer genügend Krisengewinner – man denke nur an die Plattformökonomie –, auf die man ebenfalls setzen kann. Dann das ganze Auf und Ab bei den Währungen, die US-Wirtschaftskriege, abreißende Lieferketten, Energieengpässe und so weiter. Herrliche Zeiten!

Nicht umsonst geht der satte Jahresgewinn von 3,4 Milliarden Euro vor Steuern – eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr – in allererster Linie auf das einst verschmähte Investmentbanking zurück. 3,7 Milliarden machte die Sparte gut, ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 17 Prozent. Das heißt, die anderen drei Geschäftsbereiche haben in Summe sogar verloren. Das Privatkundengeschäft kam lediglich auf ein kleines Plus von 366 Millionen. Mit anderen Worten: Die Deutsche Bank hat sich zurück an die Spitze gezockt.

Zweifelsohne haben auch die knallharten Einsparungen ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Dividenden endlich wieder sprudeln – 20 Cent soll es dieses Jahr pro Aktie geben, soviel wie seit 2015 nicht mehr. Dem 2019 losgetretenen Konzernumbau sind bereits rund 8.000 Arbeitsplätze zum Opfer gefallen. Den Eigentümern des Geldhauses hat Konzernchef Christian Sewing versprochen, im Laufe des Jahres 2022 weltweit weitere 10.000 Stellen zu vernichten. Von Quartal zu Quartal will die Konzernführung die Kosten um jeweils weitere 450 Millionen Euro drücken.

Und damit reißen die guten Nachrichten für die Aktionäre noch nicht ab, denn nicht nur Massenentlassungen sollen den Preis der Wertpapiere weiter in die Höhe treiben. Darüber hinaus wurde für das erste Halbjahr 2022 ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, mit dem weitere 300 Millionen Euro in die Taschen der Anteilseigner gelenkt werden sollen.

Übrigens peilt der Vorstand für 2022 eine Eigenkapitalrendite von acht Prozent an. Damit kommt Sewing zwar noch nicht an den Ehrgeiz eines Josef Ackermann heran, der einst 25 Prozent proklamierte. Nach 3,8 Prozent im Vorjahr ist der heutige Vorstandschef aber auf gutem Weg und macht mit der Ankündigung mehr als deutlich, dass auch in Zukunft nichts zählt außer den Interessen von Aktionären und Konzernführung.