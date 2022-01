Sehenden Auges

AP Photo/Francisco Seco, File Interpol-Chef Al-Raisi hilft Staaten dabei, Menschen weltweit festnehmen zu lassen (Istanbul, 23.11.2021)

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat am Mittwoch die serbische Regierung aufgefordert, sich zur Auslieferung des bahrainischen Oppositionellen Ahmed Dschaafar Mohammed Ali nach Bahrain zu erklären. Das Vorgehen Belgrads könne einen Bruch der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellen, erklärte das Gericht. Hintergrund ist eine EGMR-Entscheidung vom 21. Januar, nach der Ali bis zum 25. Februar nicht hätte ausgeliefert werden dürfen. Diese Maßnahme war von den Richtern in Strasbourg angeordnet worden, weil sie zusätzliche Informationen über die zu erwartenden Haftbedingungen von Ali in Bahrain, insbesondere zu möglicher Folter, für nötig hielten.

Obwohl Interpol in Serbien und das serbische Innenministerium über die Anordnung des Gerichts informiert waren, wurde Ali am frühen Montag morgen nach Bahrain gebracht. Den Flug führte die emiratische Fluggesellschaft Royal Jet durch, deren Chef, Scheich Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al-Nahjan, Mitglied der Herrscherfamilie Abu Dhabis ist.

Offen bleibt, welche Rolle der seit vergangenem November amtierende Interpol-Chef Ahmed Nasser Al-Raisi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bei der Auslieferung Alis gespielt hat. Gegen Al-Raisis Berufung auf den Posten hatte es erheblichen Widerstand gegeben, weil er in den VAE für vielfache Folter verantwortlich gemacht wird. Einen Monat vor seiner Wahl an die Spitze von Interpol hatten die Anwälte der britischen Staatsbürger Matthew Hedges und Ali Issa Ahmed im Rahmen des Weltrechtsprinzips Beschwerde bei britischen und französischen Ermittlungsbehörden gegen ihn eingelegt. Hedges und Ahmed wurden 2018 und 2019 in den VAE gefoltert.

Anfang Januar haben sie zudem während Al-Raisis erstem Besuch im Interpol-Hauptquartier in Lyon Klage gegen ihn eingereicht. Damit könnte der Interpol-Chef, gegen den zum Zeitpunkt seiner Wahl bereits Folterklagen in mindestens fünf Ländern anhängig waren, theoretisch jederzeit an seiner Arbeitsstätte festgenommen werden.

Interpol wird schon seit längerem vorgeworfen, sich von Regierungen für die Verfolgung von Oppositionellen missbrauchen zu lassen. Der nun abgeschobene Ali war am 3. November 2021 aufgrund einer »Red notice« Bahrains verhaftet worden. Mit »roten Ausschreibungen« kann ein Staat Interpol-Mitgliedsländer zur Festnahme gesuchter Personen auffordern. Die Polizeiorganisation erlässt diese auf Antrag eines Mitgliedstaates oder des Internationalen Strafgerichtshofs. Die jeweiligen Regierungen entscheiden allerdings selbst darüber, ob sie die gesuchte Person tatsächlich festnehmen lassen oder ausliefern.

Ali ist in seinem Heimatland Bahrain laut einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Innenministeriums in Manama in Abwesenheit zu dreimal lebenslänglich sowie zu zehn Jahren Haft wegen »terrorismusbezogener Delikte zwischen 2012 und 2015, darunter Mord, und der Herstellung und des Besitzes von Sprengstoff« verurteilt worden. Zudem wurde ihm illegalerweise seine Staatsangehörigkeit entzogen. Gegen drei Mitangeklagte Alis hat ein bahrainisches Gericht wegen der angeblichen Ermordung eines Polizeibeamten die Todesstrafe verhängt. Deren Vollstreckung im Januar 2017 kritisierte die damalige UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche oder willkürliche Hinrichtungen, Agnes Callamard, als extralegale Tötung.

Bahrain ist für brutale Folter – darunter Schläge, Elektroschocks, Morddrohungen, sexualisierte Gewalt und die Einschüchterung und Inhaftierung von Familienangehörigen – an inhaftierten Oppositionellen bekannt. Deshalb hatte bereits eine auf enormen Druck aus den Golfstaaten erfolgte Anordnung des libanesischen Innenministeriums vom Dezember, Mitglieder der 2016 aufgelösten bahrainisch-schiitischen Wifak-Bewegung nach Bahrain auszuweisen, Protest hervorgerufen. In Bahrain werden Kritiker des Königshauses unterdrückt und eingeschüchtert. Bereits im November 2019 veröffentlichten mehrere UN-Sonderberichterstatter einen Brief, in dem sie ihrer Sorge vor Misshandlungen und Folter von politischen Gefangenen Ausdruck verliehen.