Vertrauliche Post für Moskau

Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa Hand in Hand gegen Russland: US-Außenminister Antony Blinken und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Brüssel, 23.3.2021)

Russland sieht seine Sicherheitsbedenken von den USA und dem Kriegsbündnis NATO nicht in genügendem Maße anerkannt. Das erklärte am Donnerstag der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, mit Blick auf die einen Tag zuvor eingegangene Antwort auf diesbezügliche Vorschläge Moskaus, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete. USA und NATO hätten Russland gebeten, das Schreiben nicht öffentlich zu machen, sagte Peskow, »und vielleicht sollte man das jetzt wirklich nicht tun«.

Auch der Außenminister Russlands, Sergej Lawrow, sagte, es gebe in dem Dokument »keine positive Reaktion auf das Hauptthema«. Dies sei die »Unzulässigkeit der weiteren Osterweiterung der NATO und der Stationierung von Rüstungsgütern, die das Territorium der Russischen Föderation bedrohen könnten«. Gleichwohl lasse die Antwort erwarten, dass ein »ernsthaftes Gespräch« beginnen könne, »allerdings über zweitrangige Themen«.

Am Mittwoch hatten USA und NATO ihre Antworten auf die von Russland im vergangenen Monat formulierten Forderungen nach Sicherheitsgarantien übergeben. Eine Absage an die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine werde zurückgewiesen, erklärte Außenminister Antony Blinken in Washington. Man habe aber einen »ernsthaften diplomatischen Pfad« abgesteckt, um den »Ukraine-Konflikt« zu lösen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte dazu in Brüssel, die Allianz reiche Russland »erneut die Hand, um zu versuchen, den Weg des Dialogs fortzusetzen und eine politische Lösung zu finden«. Die NATO sei jedoch »auf das Schlimmste vorbereitet«, fügte Stoltenberg hinzu.

Unterdessen hat auch die Volksrepublik China Washington aufgefordert, dass die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands »ernst genommen und gelöst« werden. Chinas Außenminister Wang Yi mahnte in einem Telefonat mit Blinken alle Parteien zur Zurückhaltung, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete.

Zum weiteren Vorgehen erklärte Peskow, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Antwort von USA und NATO erhalten habe und es »etwas Zeit braucht, sie zu analysieren«. USA und EU hätten einen Monat gebraucht, um Russlands Vorschläge zu prüfen. »Erwarten wir also keine sofortige Reaktion von uns«, so der russische Präsidentensprecher.