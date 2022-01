Auf Linie gebracht

imago images/KHARBINE-TAPABOR Angesichts der Bedeutung des Skisports für die österreichische Identität ist es nicht verwunderlich, dass sich in seiner Geschichte die Schattenseiten der österreichischen Geschichte widerspiegeln

Der Skilauf gilt in Österreich als Volkssport. In Tirol besagt ein Sprichwort, dass man das Skifahren vor dem Gehen lernt. Das sagt einiges über den Stellenwert des Sports aus, der Wahrheit entspricht es, wenig überraschend, nicht. Vor allem nicht, weil sich einkommensschwache Familien Skiwochenenden schon seit langem nicht mehr leisten können und Kinderlifte, die man einst in jedem Dorf fand, bereits Ende des vorigen Jahrhunderts dem Klimawandel zum Opfer gefallen sind.

Nichtsdestotrotz bleibt der Skisport Teil österreichischer Identität. Im Skisport ist man die Nummer eins, und wenn einmal nicht, dann wird der nationale Notstand ausgerufen – so zuletzt im März 2020, als zum ersten Mal nach 30 Jahren das österreichische Team am Ende der alpinen Weltcupsaison nicht die meisten Punkte eingeheimst hatte, sondern der Erzrivale aus der Schweiz. Werden Listen der wichtigsten österreichischen Sportpersönlichkeiten erstellt, besetzen unweigerlich Skirennläufer die vordersten Plätze: Toni Sailer, Annemarie Moser-Pröll, Franz Klammer, Hermann Maier, Marcel Hirscher. Als das alpine Skiidol Karl Schranz 1972 vom Internationalen Olympischen Komitee wegen der Verletzung der damals noch geltenden Amateurregeln von den Olympischen Winterspielen in Sapporo ausgeschlossen wurde (Schranz hatte bei einem Fußballbenefizspiel ein Trikot mit Kaffeewerbung getragen), wurde er in Wien von 100.000 Menschen empfangen.

Angesichts der Bedeutung des Skisports für die österreichische Identität ist es nicht verwunderlich, dass sich in seiner Geschichte die Schattenseiten der österreichischen Geschichte widerspiegeln. Beleuchtet wird dies in einer Dissertation, die nun in Buchformat vorliegt: »Österreichs Skisport im Nationalsozialismus«, verfasst vom Sporthistoriker Andreas Praher.

Praher meint, dass »kaum ein anderer Staat der Welt eine Sportart derart für sich gepachtet« habe wie Österreich den Skisport. Er betont, dass dem Skisport Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus progressive Momente innewohnten. Der Skisport brachte technische Neuerungen, führte zur Modernisierung ländlicher Regionen und ließ Frauen stärker am öffentlichen Leben teilhaben. Bald jedoch nahmen konservative und nationalistische Interessen überhand. Praher dokumentiert, dass bereits vor der Eingliederung Österreichs ins »Deutsche Reich« im März 1938 viele bedeutende Persönlichkeiten des Skisports mit dem Faschismus sympathisierten. So konnte in Zell schon 1937 eine Hakenkreuzfahne gehisst werden, während in Publikationen zum Skisport unverhohlen um den »Anschluss« gebuhlt wurde (vereint »im Herzen der Alpen«). Von den Zuständen im Österreichischen Skiverband (ÖSV) zu jener Zeit zeichnet Praher ein verheerendes Bild: »Von den zwölf führenden ÖSV-Funktionären, die in den 1930er Jahren eine Vorstands- bzw. leitende Funktion innerhalb des Verbandes ausübten, konnte bei zehn eine NSDAP-Mitgliedschaft nachgewiesen werden.«

Der Antisemitismus war in Österreich besonders ausgeprägt. Der ÖSV verabschiedete 1923 einen »Arierparagraphen«, der Juden und andere »Nichtarier« von allen ÖSV-Vereinen ausschloss. Nicht alle Vereine waren darüber erfreut. Am Arlberg, wo sich bereits damals ein internationales Publikum zum Skilauf traf, entschloss sich der Skiclub, einen Antrag auf die Aufnahme in den Deutschen Skiverband zu stellen. Diesem wurde stattgegeben, doch nach der Machtübertragung 1933 war der Skiclub Arlberg gezwungen, zum österreichischen Verband zurückzukehren.

Minutiös zeichnet Praher nach, wie nach dem Anschluss Österreichs der Skisport zur Gänze auf faschistische Linie gebracht und dem Propagandaapparat der Nazis einverleibt wurde. Leni Riefenstahl durfte mit den Skistars der Ära Filme drehen. Skiläufer wurden jedoch auch zu konkreten Werkzeugen im nazistischen Vernichtungskrieg: Bei den Gebirgsjägern spielten sie eine zentrale Rolle.

Praher bemüht viele Biographien in seiner Studie, was sie sehr eindrücklich macht. Dabei werden ins Exil getriebene Nazigegner wie der Arlberger Skipionier Hannes Schneider genauso porträtiert wie Vorzeigesportler der Nazis, etwa der Skisprungweltmeister Josef »Bubi« Bradl. Die Länge der Liste prominenter Skisportler, die wie Bradl in Einheiten der SA und SS dienten, ist bedrückend.

Doch es gibt nicht nur Bedrückendes zu lesen in Prahers Buch. Der Autor widmet sich auch der Winterarbeiterolympiade, die 1931 in Mürzzuschlag stattfand, ein halbes Jahr vor der weit besser bekannten Sommerarbeiterolympiade in Wien. Er berichtet über den »Allgemeinen Österreichischen Skiverband«, der 1923 nach Einführung des Arierparagraphen im ÖSV als Alternative zu diesem gegründet wurde, und von Skilehrern im Exil, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst der alliierten Militärkampagne gegen die Nazis stellten.

Für den Skisport in Deutschland fehlt eine vergleichbare Studie, auch wenn Sporthistoriker wie Hans Joachim Teichler oder der im Dezember 2021 verstorbene Gerd Falkner bedeutende Artikel zum Thema vorgelegt haben. Prahers Buch enthält ein Kapitel zur Situation in Deutschland während der Naziherrschaft, in dem es heißt: »Der Skisport sollte (...) den Zielen der nationalsozialistischen ›Volksgemeinschaft‹ dienen und (...) die ›Volkskraft‹ stärken.«

Prahers Studie ist eine Dissertation und muss als solche gewissen wissenschaftlichen Anforderungen Genüge tun. Es ist ihm trotzdem gelungen, einen sehr gut lesbaren Text vorzulegen, der Leser, die an der Geschichte des Sports interessiert sind, genausowenig enttäuschen wird wie Leser, die sich für alle Facetten der Naziherrschaft interessieren. Mit dem Ende des Buches werden diese Leser vertraut sein: Zu einer Entnazifizierung kam es nicht, alles war in den Skiverbänden schnell vergessen und vergeben, und die übelsten Schurken machten sich nach Argentinien auf.