»Eine Vielzahl von Spendern kommt aus rechten Milieus«

Paul Zinken/dpa Hier stand einmal der Palast der Republik: Das sogenannte Humboldt-Forum in Berlin (29.10.2021)

Im November haben Sie auf antisemitische und rassistische Äußerungen des 2016 verstorbenen Bankiers Ehrhardt Bödecker hingewiesen, der einer der Großspender für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses war. Sie und Ihre Mitstreiter haben die Spenderliste weiter durchforstet. Mit welchem Ergebnis?

Neue Recherchen zeigen, dass eine Vielzahl von Spendern, die vom Förderverein Berliner Schloss eingeworben wurden, aus Milieus der neuen wie alten Rechten kommen. Einer von ihnen ist etwa der Stuttgarter Orthopäde Karl-Klaus Dittel, der zu den Gründern des »Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheit« gehört. Dieser hat die AfD in Wahlkämpfen mit Großplakaten und Gratiszeitungen im Wert von mehreren Millionen Euro unterstützt. Auf der Spenderliste steht auch Thomas Sambuc, der als Spender von mindestens 100.000 Euro im Portal II des Humboldt-Forums geehrt wird. Er trat bei den Stuttgarter Gemeinderatswahlen 2019 für die AfD an.

Auch von der Rechtsaußenpostille Junge Freiheit kam Geld.

Ja. Gespendet haben zum Beispiel Stammautor Claus Wolfschlag und auch die Wochenzeitung selbst sowie ihr Herausgeber Dieter Stein. Auch der »Preußenabend München« hat Geld für das Schlossprojekt überwiesen, also eine Organisation, bei der Vertriebenenfunktionäre, AfD-Politiker und Neonazis auftreten. Wir haben es mit Spenden aus unterschiedlichen rechten Milieus zu tun – aus dem Kontext AfD/Junge Freiheit, der Burschenschaften und dem der ostdeutschen Landsmannschaften.

Ist denn der Löwenanteil der Spenden für das Projekt aus der rechten Ecke gekommen?

Das würde ich nicht sagen. Ich glaube aber, dass der Anteil rechter Spender höher ist bei den zweckgebundenen Zahlungen, also für zusätzliche Bauteile wie die Kuppel. Hier wie bei anderen optionalen Bausteinen haben – oft anonyme – Spender auf die Ausgestaltung des Bauvorhabens des Bundes direkten Einfluss genommen, haben das Projekt radikalisiert. Diese Option haben Kreise der neuen Rechten bevorzugt wahrgenommen. Der gemeinsame Tenor all der rechtslastigen Unterstützer des Berliner Schlosses ist ein Drängen auf weitergehende historische Rekonstruktion sowohl im Inneren wie auch im Umfeld.

Was macht das Projekt für Rechte so anziehend?

Da kann man von einer multiplen Motivation sprechen. Dieses Projekt ist auch so etwas wie die Rache am DDR-Regime, es gibt die Bezugnahme auf das vordemokratische Deutschland, auf Preußen, die Monarchie. Bei Bödecker als Autor der Jungen Freiheit ist es ein ideologischer Wahn, er will an die Zeit vor 1919 anknüpfen. Bödecker hat ganz klar gesagt, die Blütezeit Deutschlands sei das Deutsche Reich, und dahin müssten wir wieder zurück. Dieter Stein propagiert einen ungebrochenen deutschen Nationalismus, ganz im Sinne von Gaulands »Fliegenschiss«-These. 2005 schrieb Stein mit Blick auf das Schlossprojekt: »Die Widerstände der deutschen Neurose sind zu brechen! Ein ganz neuer Enthusiasmus kann das Land erfassen, sich der Wiederherstellung wenigstens der Kerne der geschundenen deutschen Altstädte und Residenzen zuzuwenden und damit der Gesundung der deutschen Identität.«

Warum hat der Förderverein bei den Spendern nicht genauer hingesehen?

Wie der Geschäftsführer Wilhelm von Boddien eingeräumt hat, wurden Spender »nicht auf politische Einstellungen« geprüft. Die Annahme solcher Zuwendungen, etwa der von Bödecker, steht aber im Widerspruch zu den Spenderrichtlinien des Fördervereins, gemäß denen Geld nicht von Spendern angenommen werden darf, die gegen ethische Standards verstoßen. Der Förderverein hat sich bis heute nicht von seinem Großspender Bödecker distanziert oder eigene Versäumnisse in dem Fall eingeräumt. Ohne sich selber rechts zu äußern, pflegen der Verein und von Boddien Kontakte zu rechtslastigen Milieus und zeigen sich offen für deren Anliegen, also eine möglichst exakte historische Rekonstruktion.