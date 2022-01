Presse im Visier

Jorge Duenes/REUTERS »Gerechtigkeit für Lourdes und Margarito«: Protest gegen die Morde an Journalisten in Tijuana am Dienstag

Drei Morde an Medienschaffenden in nicht einmal einem Monat: In Mexiko regt sich Widerstand, nachdem am Sonntag die Journalistin Lourdes Maldonado im nordwestlichen Tijuana vor ihrem Haus erschossen worden ist. In mindestens 35 Städten des Landes haben am Dienstag (Ortszeit) Hunderte für eine Beendigung der Gewalt und für Sicherheitsgarantien für Pressevertreter demonstriert. In Mexiko-Stadt versammelten sich die Protestierenden vor dem Innenministerium, berichtete die Tageszeitung La Jornada. Dabei projizierten sie Fotos von in den vergangenen Jahren ermordeten Journalisten an die Wand des Gebäudes und entzündeten Kerzen. In Sprechchören forderten die Anwesenden »Keine weiteren Journalisten auf der Liste« und »Gerechtigkeit«.

Nur wenige Tage vor Maldonados Tod hatten Unbekannte den Fotografen Margarito Martínez am 17. Januar vor seinem Wohnhaus in Tijuana erschossen, als er zur Arbeit gehen wollte. Der erste Mord des noch jungen Jahres an einem Medienschaffenden war am 10. Januar in Veracruz begangen worden, Unbekannte erstachen den Radiojournalisten José Luis Gamboa.

Wie die Tageszeitung Milenio am Montag berichtete, geht die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Baja California, in dem Tijuana liegt, mittlerweile davon aus, dass Drogenkartelle hinter dem Mord an Martínez stehen. Die Stadt an der Grenze zu den USA gilt als Hochburg der organisierten Kriminalität, allein im vergangenen Jahr wurden dort laut offiziellen Statistiken mindestens 1.932 Menschen getötet. Martínez hatte als Fotoreporter insbesondere auch die tägliche Gewalt in Tijuana abgebildet.

Im Fall Maldonado scheint indessen eine Verwicklung hochrangiger Politiker nicht ausgeschlossen. Die Radiojournalistin arbeitete seit Jahren zu Korruptionsfällen in der Politik des Bundesstaates. Erst vergangene Woche hatte sie zudem einen arbeitsrechtlichen Prozess gegen den lokalen Fernsehsender PSN gewonnen, bei dem sie beschäftigt war, berichtete CNN am Dienstag. Geklagt hatte Maldonado wegen ungerechtfertigter Entlassung und ausstehender Lohnzahlungen. Das Pikante: Der Sender PSN befindet sich in Besitz des früheren Gouverneurs von Baja California, Jaime Bonilla.

Bereits 2019 wandte sich die Journalistin wegen des Justizfalls direkt an den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Während einer Pressekonferenz bat sie den Staatschef »um Unterstützung« und erklärte, sie fürchte um ihr Leben. Zum Zeitpunkt ihrer Ermordung war Maldonado Teil des »Schutzmechanismus für Journalisten«, in dessen Rahmen ihr jedoch nur zeitweise beispielsweise Polizeibegleitung zugestanden wurde. Der staatliche Mechanismus existiert mittlerweile seit zehn Jahren, Medienschaffende und Menschenrechtler kritisieren jedoch, dass er oftmals unwirksam ist.

Am Montag wies Bonilla gegenüber Radio Fórmula jegliche Verwicklung in den Mord an Maldonado von sich. Zudem erklärte der Politiker der Regierungspartei Morena, er sei bereit, auszusagen, sobald er im Rahmen von Ermittlungen vorgeladen werde. Präsident López Obrador kündigte während seiner morgendlichen Pressekonferenz am Dienstag eine »tiefgehende Untersuchung« der Tatumstände an. Wie die Zeitung Sol de México meldete, schickte die Regierung zudem ein Team von Spezialisten nach Tijuana, das bei der Aufklärung der Umstände der Morde an Maldonado und Martínez helfen soll.

Mexiko gilt als das weltweit gefährlichste Land für Journalisten. Laut Zählungen internationaler Organisationen, auf die sich der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur am Mittwoch bezog, wurden in dem Land seit dem Jahr 2000 mindestens 148 Medienschaffende ermordet.