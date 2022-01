penofoto/imago images Kein normaler Spaziergang: Gegnerinnen und Gegner der Coronapolitik verlieren sich oft in rechten Verschwörungsmythen (17.4.2021)

Seit Dezember finden in Kiel, wie bundesweit, »Spazier­gänge« statt. Dabei verzichten die Teilnehmer weitgehend auf Transparente und politische Botschaften. Rein äußerlich unterscheiden sie sich nicht von Menschen, die man am Wochenende beim Shoppen trifft. Neonazidemos sehen anders aus. Der Kieler Polizeichef Mathias Engelmann meint, es sei alles im »bürgerlichen Bereich«, man habe keine »extremistischen Haltungen« wahrgenommen.

Die Kieler Spaziergänger haben sich digital bei Telegram im Kanal »Kiel steht auf« vernetzt. Gerade sind die über 1.300 Mitglieder in Aufregung: Am 27. Januar, dem Holocaustgedenktag, ist eine Gegendemo gegen den nächsten »Spaziergang« angekündigt. Diejenigen, die dort teilnähmen, seien »Verteidiger des Faschismus«. Statt vom »Demogeld« des Staates zu leben, sollten sie »mal arbeiten gehen«. Sie seien »Helfershelfer« des Staates, »Schlafschafe«. Durch die Spaziergänge hofft man auf das »große Erwachen«.

Im Chat finden sich bekannte Behauptungen: Corona nicht schlimmer als eine Grippe oder nur ein »Hoax«, ein Schwindel. Das wird mit Verschwörungserzählungen vermengt, wie sie auch bei den »Mahnwachen für den Frieden« oder Pegida zu finden waren. Das Prinzip ist: Kleine Elite will »das (deutsche) Volk« entrechten, wahlweise mit dem Klimawandel, Antirassismus, Gendersternchen, Minderheitenrechten – oder eben Corona. Das funktioniert, weil sie einfache, in sich geschlossene, gegen Kritik immunisierte Erklärungen liefern, in Krisensituationen, etwa in einer globalen Pandemie.

Die Verharmlosung von Faschismus und Holocaust ist grenzenlos: Im Kieler Chat meint man, die Coronamaßnahmen seien ein »Faschismus, der uns Deutschen entgegenschlägt«. Ein neues »1933« stehe vor der Tür: »Die Juden wurden auch nicht zu Beginn gleich ermordet.« Auschwitz wird verharmlost mit Sätzen wie »Die Ungeimpften sind unser Unglück« oder »Impfen macht frei«. »Anstelle Auschwitz« stehe jetzt das »Hygiene-KZ«.

Vorwürfe des Antisemitismus dienten dazu, die Proteste kleinzuhalten. Die Deutschen würden »mit Berichten über Judenhass« mit der »Nazikeule« in die »Opferrolle« gedrängt. Man müsse endlich diese »Überempfindlichkeit« ablegen: Die »wahre Macht« stehe im Hintergrund, etwa die »Familie Rothschild«, die auch mit dem Coronavirus ihren Profit machen wolle. Egal ob »Gender-Umerziehung«, »Klimageschäftsmodell« oder Antirassismus, es ginge um eine neue Weltordnung, um einen »Great Reset«.

Hassobjekt sind die »Mainstreammedien«. Vertraut wird »freien Medien«, Ken Jebsen, Russia Today oder Videos aus den Telegram-Kanälen. Helden sind Leute wie Wolfgang Wodarg, Boris Reitschuster oder AfD-Politiker wie Beatrix von Storch, Karsten Hilse, Martin Sichert. Auch Sahra Wagenknecht hat dort eine Fangemeinde, sie sei nur in der falschen Partei. Und die AfD sei nicht rechts, sondern alle anderen nach links gerückt. Man selbst: weder links noch rechts.

Die Einschätzung der Kieler Polizei ist also nicht falsch: Der Protest in Kiel auf der Straße ist bürgerlich. Doch spätestens seit den Studien von Forschern der Uni Leipzig über die »Mitte der Gesellschaft« wissen wir: Dort sind Rassismus, Antisemitismus und Demokratiefeindschaft verankert. Verschwörungserzählungen im Kontext der Coronaproteste sind Einstiegsdrogen für den Schwenk nach rechts. Vielen »Spaziergängern« mag der faschistische Charakter der Parolen in den Telegram-Kanälen nicht bewusst sein, doch gerade dadurch werden sie akzeptiert, normalisiert.

Wenn die Proteste Ausdruck der gesellschaftlichen Krise in Folge der Coronapandemie sind, braucht es Alternativen. Das Kieler Bündnis um den »Runden Tisch gegen Rassismus und Faschismus«, das unter dem Motto »Solidarisch gegen Corona. Kein Raum für Nazis« zur Gegendemo aufruft, plädiert für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Pflege und Krankenhaus, für Gesundheit in öffentlicher Hand, eine Freigabe von Impfstoffpatenten und dafür, dass die Reichsten für die Kosten der Krise aufkommen. Ein Anfang.