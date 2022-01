Gespräche, Spekulationen und Drohungen

Ukrainian Ground Forces Command/Handout via REUTERS Bedrohungsszenario am Laufen halten: Ukrainische Militärübung mit Flugabwehrraketensystem »Strela-10« (Wolyn, 26.1.2022)

In der französischen Hauptstadt sind am Mittwoch die politischen Berater der Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine im sogenannten Normandie-Format zusammenkommen. Es war das erste Treffen zwischen Russland und der Ukraine seit Beginn der von NATO und den USA angeheizten Spannungen rund um den Donbass. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen im Vorfeld vor, Kiew zu einer gewaltsamen Lösung zu drängen. Er verwies dabei auf Waffenlieferungen und »provokative Manöver in der Nähe unserer Grenzen«. Zudem könne der Konflikt nur überwunden werden, wenn die Ukraine den 2015 in Minsk (Belarus) vereinbarten Friedensplan umsetze.

Die US-Regierung glaubt derweil weiter an einen baldigen russischen Angriff. »Alles deutet darauf hin, dass er zu einem Zeitpunkt vielleicht zwischen jetzt und Mitte Februar militärische Gewalt anwenden wird«, sagte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman am Mittwoch über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Zeitpunkt könnte demnach mit den Olympischen Winterspielen in China zusammenhängen. »Ich glaube, dass Präsident Xi Jinping nicht verzückt wäre, wenn Putin diesen Moment aussuchen würde, in die Ukraine einzumarschieren. Das könnte sein Timing und seine Erwägungen beeinflussen«, spekulierte Sherman weiter.

Zudem macht sich Washington bereit, im Falle einer möglichen Reduzierung russischer Gaslieferungen in die EU einzuspringen. »Wir sind in Gesprächen mit großen Erdgasproduzenten rund um den Globus, um deren Kapazität und Bereitschaft zur zeitweisen Erhöhung der Erdgasproduktion zu ermitteln und diese Mengen europäischen Abnehmern zuzuweisen«, erklärte ein US-Regierungsbeamter am Dienstag. Gleichzeitig richtet die US-Regierung ihre Drohungen gen Belarus. Washington habe »deutlich gemacht, dass es eine schnelle und entschlossene Antwort von den USA und unseren Verbündeten und Partnern geben wird«, wenn es einen Angriff auf die Ukraine von seinem Territorium aus erlaube, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Edward Price.