Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Der »Flügel«-Mann Jens Maier will nach verpasstem Wiedereinzug in den Bundestag erneut »im Namen des Volkes« Urteile fällen (Dresden, 11.4.2021)

Der ultrarechte sächsische AfD-Politiker Jens Maier ist bei der Bundestagswahl im September aus dem Parlament geflogen. Nun will der Jurist, der 2017 – noch im Richteramt – vor der »Herstellung von Mischvölkern« warnte und besondere Sympathien für die NPD äußerte, wieder zurück auf die Richterbank. Unter anderem Ihr Verein fordert, das zu verhindern. Welche Möglichkeiten gibt es?

Es gibt zwei Wege, diesen Richter aus dem Amt zu bekommen: Einmal die Richteranklage aus dem Landesparlament heraus. Entscheidet der Landtag mit Zweidrittelmehrheit, dass Maier im oder außerhalb des Amtes gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder des Freistaates verstößt, dann kann auf dessen Antrag hin das Bundesverfassungsgericht anordnen, dass er das Richteramt nicht innehaben darf. Eine weitere Möglichkeit bietet die oberste Dienstbehörde, also die sächsische Justizministerin Katja Meier. Sie kann ein Disziplinarverfahren mit Disziplinarklage einleiten. Weil die Zuständigkeit angeblich nicht gegeben sei und dies eine untere Dienstbehörde veranlassen müsste, scheut sich aber die Ministerin. Maiers Status sei unklar: Ist er weiter Richter, oder will er es wieder sein? Denn ist er es nicht, könne er ja aus dem Amt nicht entfernt werden. Klar ist: Sein Amt ruht.

Wir fordern beides, die Abstimmung im Landtag und das Tätigwerden der sächsischen Justizministerin. Meier sollte das Verfahren mit der Disziplinarklage einleiten. Sollte die Richteranklage mit der Zweidrittelmehrheit im Landtag gelingen, dann ruht das Disziplinarverfahren solange. Die Regierung von CDU, Grünen und SPD proklamiert, den Rechtsruck in Sachsen zurückzudrängen. Beide Wege zugleich wären ein wichtiges Signal gegen die Verfassungsfeinde auf der Richterinnen- bzw. Richterbank. Untätig sein ist keine Lösung.

Und nun?

Jens Maier ist als ehemaliger Bundestagsabgeordneter noch keinem Gericht zugeordnet. Als solcher hatte er einen gewissen Schutz, was er im Bundestag sagen durfte oder nicht. Aber alles, was er außerhalb sagt, etwa im Wahlkampf, in einer Parteirede oder auf einem Marktplatz, muss an strengeren Maßstäben gemessen werden. Aufgrund seines politischen Vorlebens würde er nie neu ins Richteramt einziehen können. Weil die Einstellungsbehörde in seinem Fall zu Recht sagen würde: Sein Einzug in das Amt gewährleiste nicht, dass er als Richter die verfassungsmäßige Grundordnung dort einhalten werde. Die Dienstaufsicht darf grundsätzlich niemanden aufgrund seiner politischen Einstellung aus dem Dienst entfernen. Es müssen gravierende Vorwürfe sein; wenn jemand menschenrechtsverachtende, rassistische, völkische, unsere Geschichte leugnende Haltungen vertritt.

Ihre Bundesmitgliederversammlung hatte im November die »Zunahme rechtsradikaler Positionen in der Gesellschaft« und die Möglichkeit einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz für neue Richterinnen und Richter diskutiert. Mit welchem Ergebnis?

Wir lehnen sie ab. Damit begäbe man sich in die Fänge einer schwer durchschaubaren Behörde. Zu Zeiten des Expräsidenten Hans-Georg Maaßen kamen Fragen auf, ob dort nicht eher die Verfassungsfeinde von rechts geschützt würden statt der Verfassung. Erinnert sei auch an die Vergangenheit des Radikalenerlasses, wo ein kommunistischer Eisenbahner nicht mehr angestellt werden durfte, weil er der falschen Partei angehörte. Aber: Man darf das nicht aufrechnen nach dem Motto »Mit Linken wurde so skandalös verfahren, jetzt kann man das auch bei Rechten so tun«. Die Verhältnisse könnten sich einmal umkehren, so dass die AfD all dies dann unmittelbar gegen Linke verwenden könnte.

Staatsrechtler Andreas Fischer-Lescano sagte in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Taz, die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis sei geradezu zwingend, sobald nicht gewährleistet ist, dass ein Anwärter die Grundsätze der sogenannten freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht verletzt. Seit den 1980er Jahren hätten Gerichte »im Fall aktiver Kader extrem rechter Parteien schon so entschieden«.

Fischer-Lescano kritisiert das sächsische Justizministerium, weil es trotz extrem rechter und rassistischer Verfehlungen Maiers Rückkehranspruch auf ein Richteramt bejaht und sich zu einer disziplinarrechtlichen Sanktionierung ausschweigt. In Sachsens Justiz werde der Kampf gegen den Rechtsextremismus verweigert. Das sehen wir auch so.