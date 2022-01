Alessandro Bianchi/REUTERS Hier werden die Kahlschlagspläne erstellt: Konzernzentrale der BNP Paribas in Rom

Sie wenden sich mit aller Kraft gegen die Kürzungspläne ihres Konzerns: Am Montag haben italienweit die 12.000 Beschäftigten der Banca Nazionale del Lavoro (BNL), einer Tochter der ­französischen Großbank BNP Paribas, für vier Stunden die Arbeit niedergelegt. In 23 Städten – von Verona im Norden bis Ascoli im ­Landesinnern – blieben die Türen zu den BNL-Filialen durchgehend geschlossen. Die Beschäftigten protestierten damit gegen die Entlassung von rund acht Prozent der Belegschaft. Einen Warnstreik hatte es bereits am ­17. Dezember gegeben, auf den die BNP Paribas allerdings nicht reagierte.

Zu der Arbeitsniederlegung vom Montag hatten die Bankengewerkschaften FABI, FIRST CISL, Fisac CGIL, UILCA und Unisin gemeinsam aufgerufen. Es war ein historischer Ausstand, denn seit 1990 hatte es im Bankensektor keinen Streik mehr gegeben. Die Aktion richtete sich gegen das Vorhaben der BNP Paribas, in der BNL verschiedene Abteilungen an externe Firmen »auszulagern« – betroffen wäre der IT-Bereich mit rund 900 Jobs, die dort wegfallen würden.

Steigende Profite

Die Gewerkschaften argumentieren, dass das Vorhaben des Konzerns durch den Verkauf der Backoffice-Geschäftseinheiten und die Schließung von Filialen negative Auswirkungen auf das gesamte Geschäft mit sich bringen würden. Die BNL-Beschäftigten seien Opfer der zunehmenden Konkurrenz um die Digitalisierung von Bankdienstleistungen.

BNP Paribas ist im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich führend in Europa und weltweit in 68 Ländern vertreten. Mit der Übernahme der BNL – der damals sechstgrößten Bank Italiens – im Jahr 2006 für neun Milliarden Euro gewann die Großbank immer mehr an Einfluss auf dem italienischen Markt. Seitdem zählt Italien – neben Belgien, Frankreich und Luxemburg – zu den Stammmärkten des Geldinstituts, auf denen mehr als die Hälfte seiner über 190.000 Mitarbeiter beschäftigt ist.

Die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera zitierte kürzlich einen Topmanager, der erklärte, BNL habe im Jahr 2021 »beispiellose positive Ergebnisse erzielt«. Dass das Unternehmen trotz steigender Profite 900 Jobs »auslagert«, ist ein Beispiel für die Zustände, die unter der Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi herrschen.

Faschistische Vergangenheit

Interessant an dem Fall ist auch, dass die BNL in den 70er Jahren von Mitgliedern der faschistischen Putschloge Propaganda Due beherrscht wurde, die sich riesige Summen aus ihrem Kapital aneignete. Die Bank war in der Vergangenheit außerdem auch ein Begegnungszentrum zwischen Vatikan-Finanz und den innersten Gruppierungen der sizilianisch-amerikanischen Mafia.