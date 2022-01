Abwärtstrend stoppen!

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Dass der Mindestlohn das Tarifsystem nicht schwächt, sondern stärkt, ist längst erwiesen: Amazon-Verteilzentrum in Neubrandenburg

Das Gezeter der Konservativen und Neoliberalen über die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde reißt nicht ab. Die gegen den Plan der neuen Regierung ins Feld geführten Argumente sind dabei so vorhersehbar wie vorgeschoben. Dieser sei eine »grobe Verletzung der Tarifautonomie«, behauptete der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger. »Heuchlerisch« sei das, konterte der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Guido Zeitler. Zu Recht, sind es doch die von der BDA vertretenen Unternehmen, die die nun plötzlich hochgehaltene Tarifautonomie alltäglich in die Tonne treten. Wegen systematischer Tarifflucht ist mittlerweile nicht einmal mehr jeder zweite Beschäftigte in Deutschland durch einen Tarifvertrag geschützt. Gerade das macht die Mindestlohnanhebung als Mittel gegen unzumutbare Niedrigstlöhne erst nötig.

Dass der Mindestlohn das Tarifsystem nicht schwächt, sondern stärkt, ist längst erwiesen. Die Untergrenze stabilisiert das gesamte untere Lohnsegment und erleichtert es den Gewerkschaften, hier ein wenig mehr herauszuholen. Klar ist aber: Der Mindestlohn allein löst das Problem nicht. Der Rückgang der Tarifbindung hatte selbst im vergangenen Wirtschaftsboom eine erschreckende Kontinuität.

Um ihn zu stoppen, wären sehr viel einschneidendere Maßnahmen vonnöten. So die verstärkte Allgemeinverbindlichkeit von Branchenlöhnen, die bislang aber nicht vom Fleck kommt. Den von Verdi für die Altenpflege noch unter der alten Regierungskoalition ausgehandelten Tarifvertrag hatten die christlichen Wohlfahrtsverbände gemeinsam mit ihrem christdemokratischen Gesundheitsminister Jens Spahn zu Fall gebracht. Und selbst im Baugewerbe, wo Mindestlöhne die größte Tradition und Relevanz haben, werden sie vom Unternehmerverband in den aktuellen Tarifverhandlungen zur Disposition gestellt.

Interessanter als die gegen die Anhebung vorgebrachten Argumente ist, was derzeit nicht zu hören ist: die Behauptung, diese werde massenhaft Arbeitsplätze vernichten. Dieses Credo der allermeisten »führenden Wirtschaftsforscher« vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 hat die Realität wohl allzu krachend widerlegt.

Keine Frage: Die für den 1. Oktober geplante Anhebung auf zwölf Euro wäre ein positiver Schritt, von dem laut Baugewerkschaft rund 7,2 Millionen Beschäftigte profitieren würden. Allerdings schließt erstens auch dieser Stundenlohn nicht aus, dass Menschen nach einem langen Arbeitsleben in der Altersarmut landen. Zweitens bringt eine gesetzliche Lohnuntergrenze wenig, wenn sie nicht kontrolliert und deshalb massenhaft unterlaufen wird. Und drittens planen SPD, Grüne und FDP zugleich Maßnahmen wie die Ausweitung der Minijobs, die wiederum zu mehr prekärer Beschäftigung führen. Auch mit einem Mindestlohn von zwölf Euro gibt es aus Beschäftigtensicht also keinen Anlass, den Klassenkampf einzustellen.