Schutz gefordert

Sophie Garcia/AP Photo »Es lebe die MPSR«: In Ouagadougou versammeln sich am Dienstag Unterstützer der neuen Führung

Der Präsident abgesetzt und festgenommen, das Parlament aufgelöst, die Verfassung außer Kraft gesetzt. Nach Mali und Guinea hat nun auch in Burkina Faso ein Militär die Führung des Landes übernommen. In einer am Montag nachmittag im Staatsfernsehen ausgestrahlten Erklärung der Putschisten begründete der Sprecher der »Patriotischen Bewegung für Schutz und Wiederherstellung« (MPSR), Hauptmann Sidsoré Kader Ouédraogo, im Namen von Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba die Machtübernahme unter anderem mit »der offensichtlichen Unfähigkeit der Regierung zur Eindämmung von Terroranschlägen«. Wie die burkinische Nachrichtenagentur AIB weiter meldete, wies Ouédraogo darauf hin, dass »die Operationen ohne Blutvergießen stattgefunden haben«, bevor er hinzufügte, dass die Verhafteten an einem »sicheren Ort« und »unter Achtung ihrer Würde« in Gewahrsam seien. Präsentiert wurde eine handgeschriebene Rücktrittserklärung, unterzeichnet vom entmachteten Präsidenten Roch Kaboré. Erwartungsgemäß ist der Machtwechsel von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, der UNO und den USA verurteilt worden. Der Präsident der früheren Kolonialmacht Frankreich, Emmanuel Macron, schloss sich an und erklärte: »Ganz klar, wie immer, stehen wir an der Seite der regionalen Organisation ­CÉDÉAO (ECOWAS), um diesen Militärputsch zu verurteilen.«

Die MPSR gibt an, die Interessen der Soldaten zu vertreten, die sich im Kampf gegen den Dschihadismus nicht ausreichend unterstützt sehen. Der Anführer der Revolte, Damiba, hat dabei an vorderster Front gegen dschihadistische Terrormilizen gekämpft, die im Land für zahlreiche tote Militärs wie Zivilisten verantwortlich sind sowie für rund zwei Millionen Inlandsvertriebene. Der Absolvent der Pariser Militärakademie hat im Juni 2021 zudem ein Buch zur Thematik verfasst: »Westafrikanische Armeen und Terrorismus: Unsichere Antworten?« Darin beschäftigt sich Damiba laut des Begleittexts des Verlages mit dem Kontrast zwischen dem wachsenden militärischen Engagement in der (Sahel-)Region und der kontinuierlichen Ausbreitung der terroristischen Strömung. Er wolle zur Weiterentwicklung der derzeitigen militärischen Operationsstrategien beitragen, deren Ergebnisse gegenwärtig »nur sehr schwer ablesbar« seien.

Im Dezember hatte ihn Kaboré noch zum Kommandanten der sogenannten dritten Militärregion ernannt, in die auch der Schutz für die Hauptstadt Ouagadougou fällt. Gemutmaßt wurde, dass der Präsident damit der zunehmenden Unzufriedenheit im Militär entgegenwirken wollte. Bei seiner Wiederwahl 2020 gab es fast täglich bewaffnete Angriffe im Land, Kaboré versprach zwar, dem Kampf gegen den Dschihadismus oberste Priorität einzuräumen, weitere schwere Attacken und Massaker konnte er jedoch nicht verhindern. So wurden im November 2021 bei einem Überfall einer mit Al-Qaida verbundenen bewaffneten Gruppe auf die letzte von der Regierung gehaltene Militärstellung in der nördlichen Region Djibo bei Inata 49 Einsatzkräfte und vier Zivilisten getötet. Für Bestürzung sorgte, dass der Hilferuf der von Dschihadisten belagerten Soldaten zwei Tage vor dem Massaker ungehört blieb. Der Kommandant der dortigen Garnison hatte am 12. November darum gebeten, die Stellung verlassen zu dürfen, da sich seine Truppe bereits seit zwei Wochen von Tieren ernähren müsse, die sie selbst jage.

Macron äußerte am Dienstag auch noch sein Bedauern über einen Putsch, der »sich in eine Reihe von mehreren Militärputschen einreiht, die äußerst besorgniserregend sind, in einem Moment, in dem die Region (Sahel) eine Priorität haben muss, nämlich den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus«. Dass die Militärs aus eben diesem Grund die Macht in den jeweiligen Ländern übernommen haben und der »Kampf gegen den Terror« der derzeitigen französischen »Opération Barkhane« für die Bevölkerung mehr Probleme als Nutzen bringt, ignoriert Macron geflissentlich. Die MPSR erklärte wiederum, ein Zeitplan für die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung werde »innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens nach Konsultationen mit verschiedenen Teilen des Volkes« vorgeschlagen. Mehr als 1.000 Menschen bekundeten am Dienstag auf dem Nationalplatz in Ouagadougou ihre Unterstützung für die neue Führung. Laut Reuters wurde dabei auch die französische Nationalflagge verbrannt.