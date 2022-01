Lehrkräftemangel schlimmer als bekannt

Berlin. In Deutschland fehlen einer Studie des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zufolge in den kommenden Jahren deutlich mehr Lehrkräfte als bisher bekannt. Der VBE geht davon aus, dass zusammengerechnet in den Jahren bis 2030 rund 81.000 Lehrerinnen und Lehrer weniger zur Verfügung stehen als gebraucht werden. Der Mangel wäre damit deutlich größer als von der Kultusministerkonferenz (KMK) in ihren Prognosen angenommen. Die Bildungsgewerkschaft legte die Untersuchung am Dienstag vor. (dpa/jW)