Toter und Verletzte bei Coronademos

Wandtlitz/Coswig. In allen Bundesländern sind am Montag abend erneut zahlreiche Menschen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie auf die Straße gegangen. Dabei starb im brandenburgischen Wandlitz nach Polizeiangaben ein 53jähriger Mann nach einem Gerangel mit Einsatzkräften infolge eines »medizinischen Notfalls«. Vereinzelt griffen Demonstranten auch wieder Polizisten und Journalisten an. In Coswig wird gegen einen 40jährigen nach einem Angriff auf Journalisten wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. In Thüringen wurden laut Polizei insgesamt neun Einsatzkräfte verletzt, in Rostock sechs und in Saarburg in Rheinland-Pfalz drei. (dpa/AFP/jW)