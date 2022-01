Arbeitskampf anheizen

Stephane Mahe/REUTERS

Im westfranzösischen Cordemais sind am Dienstag Beschäftigte des staatlich kontrollierten Energieversorgers EDF in den Ausstand getreten. »Während die Aktionäre sich mit Rekordgewinnen die Taschen vollstopfen, müssen Rentner und Beschäftigte die Zeche zahlen«, heißt es in dem Streikaufruf der CGT. Die Gewerkschaft verlangt zehn Prozent mehr Lohn. Das sei angesichts der durch die gestiegenen Energiepreise eingefahrenen Profite mehr als »legitim«. Von der Regierung fordert die Gewerkschaft außerdem, ihre Pläne zur Zerschlagung des Konzerns aufzugeben. (jW)