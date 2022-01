Ahnungslos in der Hochinzidenz

imago images/Jochen Eckel Kostenlose PCR-Tests sind schon jetzt Mangelware: Warteschlange vor einem Testzentrum (Berlin, 14.1.2022)

Die von Bund und Ländern bei ihrem Coronagipfel am Montag beschlossenen Zugangsbeschränkungen für die als besonders zuverlässig geltenden PCR-Tests stoßen auf breite Kritik. Die Priorisierungen zugunsten von Klinikpersonal und Hochrisikopatienten waren vereinbart worden, da die Labore zur Auswertung der PCR-Tests bereits jetzt mit 95prozentiger Auslastung an ihre Kapazitätsgrenzen geraten sind. Denn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sowie seine Fachministerkollegen auf Landesebene hatten in blindem Vertrauen auf den Markt trotz absehbar explodierender Infektionszahlen infolge der Ausbreitung der Omikron-Virusvariante nicht rechtzeitig für eine Ausweitung der Testkapazitäten gesorgt.

Die Priorisierung der PCR-Tests bedeute, dass die Regierung ab dem Zeitpunkt »keine Ahnung« habe, »wie hoch die Infektionszahl wirklich ist«, erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag abend in den ARD-»Tagesthemen«. Jetzt schon schalte man ab, einen Überblick zu bekommen, stieß der Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, am Dienstag gegenüber dpa in das gleiche Horn. Brysch sprach von »reinem Organisationsversagen« und kritisierte, dass pflegende Angehörige nicht in die Vorranggruppe aufgenommen werden sollten.

Im Bundestag steht an diesem Mittwoch eine sogenannte Orientierungsdebatte zu der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigten Coronaimpfpflicht auf der Tagesordnung. Danach wollen die Abgeordneten zur Beratung im Februar und März mehrere fraktionsübergreifende Gruppenanträge vorlegen. Diese sehen bislang jeweils eine Impfpflicht für alle Erwachsenen oder nur für Erwachsene ab 50 Jahren beziehungsweise eine Ablehnung der Pflicht zur Impfung vor. Die Kovorsitzende der Fraktion Die Linke, Amira Mohamed Ali, ging am Dienstag auf Distanz zu einer Impfpflicht. »Um das Infektionsgeschehen wirksam einzudämmen, wirkt die Impfung nicht so effektiv«, erklärte die Politikerin mit Blick auf die Erfahrungen mit Omikron. Gleichwohl bleibe es wichtig, die Impfquote zu erhöhen.