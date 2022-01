Verschärfung des Mangels

Frank Molter/dpa Etwa zehn Prozent der Klinikbeschäftigten mit direkten Patientenkontakten sind nicht mindestens zweimal gegen Corona geimpft. Fehlen sie, würde sich das Personalproblem noch verschärfen.

Komme die Impfpflicht, seien sie nicht mehr bereit, »unter diesen Umständen weiterzuarbeiten«. So schließt eine Sammelpetition auf der Internetseite des Bundestags, die auf den Tag nach der Bund-Länder-Runde vom 18. November datiert ist. Damals forderten die Bundesländer eine zügige Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen.

Die Petition, die bereits mehr als 113.000mal online mitgezeichnet wurde, ist aus der Perspektive des medizinischen Personals verfasst und verweist auf den Personalmangel im Gesundheitsbereich. Das Gesundheitssystem sei »seit geraumer Zeit am Limit«, mit der Impfpflicht würde die Politik dafür sorgen, dass »weitere Betten aufgrund von Personalmangel abgebaut werden und das verbliebene Personal über die Belastungsgrenze hinaus arbeiten muss«. Die Ablehnung der Impfpflicht begründen sie mit deren begrenztem Nutzen: »Eine Impfung, die weder vor Ansteckung noch Transmission des Virus schützt und lediglich einen milden Verlauf verspricht«, könne nicht Gegenstand einer Pflicht werden. Stationsschließungen aufgrund von »Covid-Ausbrüchen unter den geimpften Mitarbeitern mit nachfolgender Infektion der zu betreuenden Patienten« zeigten, »dass die Impfung ohne Testung des Personals eben nicht die vulnerablen Gruppen schützt«. Anstelle einer Impfpflicht fordern die Petenten eine überarbeitete, sinnvolle Teststrategie.

Die Mitzeichnungsfrist endet am Donnerstag, das nötige Quorum für eine Anhörung im Petitionsausschuss wurde bereits mehr als zweimal erreicht. Folgen wird daraus erfahrungsgemäß mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts.

Unterdessen mehren sich die kritischen Stimmen in bezug auf die am 10. Dezember beschlossene Impfpflicht für Beschäftigte beispielsweise in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen, die ab dem 16. März gelten soll. In einem gemeinsamen Beschluss von Sonnabend fordern die Gesundheitsminister der Länder nun vom Bundesgesundheitsministerium mehr Informationen über die konkrete Umsetzung und sprachen sich für ein mehrstufiges Verfahren aus, wonach Beschäftigte nicht sofort mit einem Tätigkeitsverbot belegt werden müssten. Wie verschiedene Medien berichteten, pochten mehrere Länder auf eine Verschiebung der berufsbezogenen Impfpflicht – bis zu Einführung des proteinbasierten Impfstoffs von Novavax.

Bei der Caritas Altenhilfe, die 72 Senioreneinrichtungen in drei Bundesländern betreibt, fordert man eine Aussetzung der Impfpflicht. Gegenüber Welt am Sonntag sagte eine Sprecherin: »Angesichts der relativ milden Verläufe durch die Omikron-Variante und der aktuellen Personalverknappung ist eine Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen nicht mehr vertretbar und muss ausgesetzt werden, bis es eine Entscheidung zur allgemeinen Impfpflicht gibt.« Obwohl die Impfquote in den meisten Einrichtungen bei 90 Prozent liege, bedeute die Pflicht, dass jeder zehnte Beschäftigte nicht mehr eingesetzt werden könnte. Weitere Personalausfälle könnten die Beschäftigten aber nicht auffangen. Manche Einrichtungen hätten bereits Aufnahmestopps verhängt, wie Welt am Sonntag unter Berufung auf private Pflegeheimbetreiber berichtete.

Auch der Pflegerat mahnte den Personalmangel an. Jede Arbeitskraft, die gehe, reiße »eine Lücke in eine ohnehin schwache Personaldecke“, sagte Verbandschefin Christine Vogler gegenüber BR24 am 18. Januar. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft stellte im Handelsblatt vom letzten Mittwoch die Notwendigkeit der einrichtungsbezogenen wie der allgemeinen Impfpflicht angesichts milder Verläufe infolge von Omikron ganz in Frage.