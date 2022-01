Bis zum Möglichen und darüber hinaus

Klaus Rose/imago images Kämpfe organisieren, bündeln und auf die nächste Stufe heben ist für Gerns zentrale Aufgabe der kommunistischen Partei (DKP-Veranstaltung zum 75. Todestag von Friedrich Engels, Wuppertal, August 1970)

Lenin schreibt: »Jetzt gilt es, alle Kräfte (…) auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, (…) darauf, die Form des Übergehens zur proletarischen Revolution oder des Herangehens an sie ausfindig zu machen.« Vor einem Jahr, am 25. Januar 2021, starb Willi Gerns. Die Suche nach dem revolutionären Übergang war seine Lebensaufgabe. Am 13. Dezember 1930 als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren, später selbst Metallarbeiter, wurde Gerns zu einem Strategen der westdeutschen Arbeiterbewegung. Als Sekretär des Parteivorstandes der DKP für Bildungsarbeit und programmatische Ausrichtung verantwortlich, war er genauso wie als Buchautor und Herausgeber der Marxistischen Blätter fraglos einer der Beiträger zur Strategiediskussion der Kommunisten. Maßgeblich von ihm und Robert Steigerwald (1925–2016) wurde in Zeiten der Bonner Republik die antimonopolistische Strategie (AMS) entwickelt.

Nach der Niederlage des Sozialismus in Europa wurde in Deutschland die Frage laut: Ist die AMS überlagert und nicht mehr brauchbar? In Gerns’ Schrift »Revolutionäre Strategie in nichtrevolutionären Zeiten« heißt es: »Unter den Bedingungen des heutigen staatsmonopolistischen Kapitalismus bilden die eng mit dem Staat verflochtenen Monopole die entscheidende Basis (…) des Kapitalismus. Schon aus diesem Grunde muss eine am Ziel der Überwindung des Kapitalismus durch den Sozialismus orientierte Strategie heute die ganze Kraft des revolutionären Kampfes gegen die Monopole richten.«

Die Bündelung zu einem antimonopolistischen Zusammenschluss ist Kern der Strategie. Dabei handelt es sich bei Gerns’ Bündniskonzept nicht um ein wahllos bestimmtes Konglomerat gesellschaftlicher Gruppen. Die Lagerbildung ist Ergebnis konkreter Klassenkonstellationen, die Herrschaft der Monopole beruht schließlich auf ökonomischer Macht – zu Lasten aller anderen Klassen und Schichten. Die Größe derjenigen Gruppe, die ein objektives Interesse an der Aufrechterhaltung dieser Herrschaft hat, ist dementsprechend zahlenmäßig verschwindend gering. Sie umfasst nur die Monopolbesitzer selbst samt weniger Handlanger. Auf der anderen Seite der Barrikade stehen – ob sie das wollen oder wissen – die vielen anderen beisammen: die Arbeiterklasse, die kleinen und mittleren Gewerbetreibenden, Landwirte, werktätige Mittelschichten etc. Die Realität beweist das: Sie haben alle unter der aktuellen Krise zu leiden, das Monopolkapital profitiert.

Trotzdem ist ein antimonopolistischer Verein nach innen genausowenig gleichmacherisch organisiert wie die Verhältnisse, denen es entspringt. Die Arbeiterklasse trägt die Verantwortung der Führung. Sie stellt die zahlenmäßig größte Truppe, ihre Position im Produktionsprozess hat das Potential, den Monopolen entgegenzutreten. Wenn sie streikt, kann es krachen.

Die Tatsache, dass die Masse keinerlei objektives Interesse am Fortexistieren des Imperialismus hat, reicht aber nicht zu dessen Absägen. Es braucht ein entsprechendes Bewusstsein. Das entwickelt und verbreitet sich durch Kampferfahrung. Wenn es um höhere Löhne geht, einen Energiepreisstopp oder die Verteidigung demokratischer Rechte. Diese Kämpfe zu organisieren, zu bündeln und auf die nächste Stufe zu heben ist für Gerns zentrale Aufgabe der kommunistischen Partei.

Er selbst hat es vorgemacht: Als Vorsitzender der Vertrauensleute in den Hannoveraner Leichtmetallwerken wirkte er mit an einem einstimmig beschlossenen Warnstreik gegen den Abbau der Krankenversicherungen unter Adenauer. Für die Blutrichter Lüneburgs: Fortsetzung der Tätigkeit der illegalen KPD. Gefängnis für Gerns war die Folge. Ein Lehrstück für die Organisation von Kämpfen im Betrieb, die auf politischer Ebene sehen konnten, welchen Klassencharakter dieser Staat hat.

Das Ringen um unmittelbare »Tagesinteressen« kann zu Kämpfen um Übergangsforderungen ausgeweitet werden. Die Organisation jener, die damit nach Willi Gerns als antimonopolistische Massen bis an den Rand des in diesem System Möglichen gelangen – und, bei notwendiger Stärke, darüber hinaus.