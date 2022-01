China hebt Lockdown in Xi’an wieder auf

Beijing. Zehn Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Beijing ist einer der längsten Coronalockdowns in China beendet worden: In der seit dem 22. Dezember von einer kompletten Ausgangssperre betroffenen Stadt Xi’an im Norden des Landes hoben die Behörden die meisten Beschränkungen am Montag wieder auf. Der öffentliche Verkehr und auch Unternehmen nahmen ihren Betrieb wieder vollständig auf. Nur ein Bezirk der 13-Millionen-Einwohner-Stadt bleibt zunächst weiter abgeriegelt. (AFP/jW)