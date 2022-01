»Wir kämpfen weiter gegen die Regierung«

Stefan Boness/IPON Die Bedürfnisse der Mehrheit gehen auf dem Weg zur Regierungsbank schnell verloren (11.9.2021)

Die neue »rot-grün-rote« Landesregierung von Berlin hat sich ein »100-Tage-Programm« gegeben. Wie bewertet die Berliner Linksjugend das Papier?

Es zeigt, dass wir wenig Gutes erwarten können. Höchste Priorität hat darin die Schaffung eines Bündnisses mit der Immobilienwirtschaft, das noch diesen Monat die Arbeit aufnehmen soll. Der Volksentscheid von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« wird wie erwartet auf die lange Bank geschoben, während SPD-Bausenator Andreas Geisel die Gentrifizierung des Hermannplatzes schnell vorantreiben möchte. Höchste Priorität soll auch die Einrichtung einer Polizeiwache am Kottbusser Tor haben.

Ihr Landesverband hatte sich gegen die Regierungsbeteiligung von Die Linke gestellt. Nun ist sie erneut dabei. War Ihr Protest daher umsonst?

In unserem Beschluss wurde argumentiert, dass wichtige »rote Haltelinien« überschritten wurden: etwa die Nichtumsetzung des Volksentscheides, kein Abschiebestopp, kein Ende von Räumungen. Teile der Partei wollen nur in die Opposition, um nach den nächsten Wahlen wieder mit einem etwas linkeren Profil in die Regierung zu gehen. Aber wir aus dem marxistischen Flügel in Solid gehen in der Frage weiter, wir lehnen prinzipiell Koalitionen mit prokapitalistischen Parteien ab. Und auch wenn nur 20 Prozent im Landesverband gegen »Rot-Grün-Rot« gestimmt hatten, finde ich nicht, dass die Kampagne umsonst war. Wir konnten den linken Flügel in der Partei sammeln und kämpfen weiter gegen die Regierung.

Allgemein steht Solid oft rechts von der Mutterpartei. Wie wird der Berliner Linkskurs in anderen Landesverbänden gesehen?

Der wird sehr negativ aufgenommen. Eigentlich haben wir nur die Landesverbände NRW, Hamburg und Rheinland-Pfalz auf unserer Seite. Aber auch die meisten Landesverbände von Die Linke entwickeln sich weiter nach rechts. Sie bleibt auf einem Kurs Richtung Sozialdemokratie 2.0.

Können Sie das Ruder noch nach links reißen?

Viele linke Kräfte in der Partei glauben noch, dass die Parteibürokratie reformierbar sei. Aber Die Linke ist längst fest integriert in den bürgerlichen Staat und die Parteibürokratie materiell vom Regieren abhängig. Die Linke ist nicht viel mehr als ein Anhängsel der Sozialdemokratie, keine reformistische Arbeiterpartei mit Massenbasis, wie es die SPD einmal war. Meine persönliche Einschätzung ist, dass Die Linke gar keine Daseinsberechtigung mehr hat. Wir brauchen ein revolutionäres Wahlbündnis, das unabhängig von der Bourgeoisie ist.

Was für ein Wahlbündnis könnte das sein?

International gibt es Beispiele für einen revolutionären Parlamentarismus, wie zum Beispiel die »Front der Linken und Arbeiterinnen« in Argentinien. Wir brauchen Volkstribune, die Widersprüche des kapitalistischen Systems enthüllen und den Klassenkampf ins Parlament tragen, statt sich der parlamentaristischen Routine zu beugen. Damit ein linkes Wahlbündnis jedoch nicht zu einer bewegungsorientierten, reformistischen Partei wird, braucht es klare programmatische Grundsätze: Entschädigungslose Enteignung großer Immobilienkonzerne, Verstaatlichung der Energie- und Krankenhauskonzerne unter Arbeiterinnenkontrolle. Abschiebestopp, Staatsbürgerinnenrechte für alle und Rücknahme repressiver Polizeigesetze. Und wir müssen in den Gewerkschaften den Kampf gegen die Bürokratie führen, damit sie wieder unter Kontrolle der Arbeiterinnen und Arbeiter kommen.

Warum sind Sie dann noch nicht aus der Linksjugend ausgetreten?

Wenn ich alleine austrete, hat das wenig Effekt. Und für einen organisierten Bruch sind die Bedingungen noch nicht reif. Die werden sich wahrscheinlich am deutlichsten anhand der Frage zu »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, kurz DWE, zuspitzen. Im Gegensatz zur Linkspartei hat der Volksentscheid mit über einer Million Stimmen der Wahlberechtigten eine Massenbasis. Ich erwarte nicht, dass der Senat das Vorhaben umsetzt. Linke Kräfte müssen sich die Frage stellen, was sie für Konsequenzen ziehen, wenn die Linkspartei bei einem Verrat von DWE nicht aus der Koalition geht. Ich halte es durchaus für realistisch, dass wir vor den nächsten Wahlen in Berlin eine linke Wahlfront schmieden können.