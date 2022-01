Putsch in Burkina Faso: Präsident festgesetzt

Ouagadougou. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat am Montag den, wie es hieß, versuchten Staatsstreich in Burkina Faso verurteilt. Das Militär sei für die Sicherheit des Präsidenten Roch Kaboré verantwortlich. Nachdem es in der Nacht rund um dessen Residenz in der Hauptstadt Ouagadougou schweres Geschützfeuer gegeben hatte, erklärten vier namentlich nicht genannte Vertreter der Sicherheitsorgane und ein Diplomat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, der Präsident werde von »meuternden Soldaten« in einem Armeelager festgehalten. Sonnabend nacht war es in mehreren Militärkasernen des Landes zu Gefechten gekommen, die Regierung hatte zunächst erklärt, die Situation unter Kontrolle zu haben. Regionale Medien berichteten am Montag, der Offizier Paul-Henri Sandaogo Damiba habe die Staatsführung übernommen. (Reuters/jW)