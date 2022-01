Etappensieg für Assange

Henry Nicholls/REUTERS »Langsamer Mord«: Assanges Unterstützer protestieren am Montag vor dem High Court in London

Ein kurzes Aufatmen. Dem Wikileaks-Gründer Julian Assange wird das Recht zugestanden, beim Obersten Gerichtshof Großbritanniens Berufung gegen seine Auslieferung an die USA zu beantragen. Das Verteidigungsteam des gebürtigen Australiers hat nun 14 Tage Zeit, den Antrag beim Supreme Court einzureichen. Das Aufatmen ist allerdings nur kurz. Die Richter des Londoner High Court haben dem Vorstoß am Montag vormittag zwar stattgegeben, dies jedoch nur auf Basis einer der drei vorgelegten Rechtsfragen von öffentlicher Bedeutung. Dabei geht es wie immer in diesem politisch motivierten Prozess gegen einen Journalisten, der mit Veröffentlichung Tausender Dokumente US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufdeckte, um ein rein technisches Detail: »Unter welchen Umständen kann ein Berufungsgericht Zusicherungen entgegennehmen, die dem erstinstanzlichen Gericht im Auslieferungsverfahren nicht vorgelegt wurden?«

Hintergrund ist, dass die Vertreter der USA, wo Assange bei Verurteilung wegen Spionage und Hackings 175 Jahre Haft drohen, mit »Versicherungen« auftrumpften, nachdem ihr Antrag auf Auslieferung vom Magistrates’ Court in erster Instanz zunächst abschlägig beschieden worden war. Richterin Vanessa Baraitser hatte die Auslieferung nur aus dem Grund abgelehnt, dass in diesem Falle bei den zu erwartenden Haftbedingungen in einem sogenannten Supermax prison unter »besonderen Verwaltungsmaßnahmen« (zum Beispiel Kontakt- und Informationsbeschränkung) Assange ein hohes Suizidrisiko habe. Deswegen »versicherte« Washington im letztlich erfolgreichen Berufungsverfahren, dass solche Bedingungen nicht auferlegt würden – es sei denn, der Journalist gebe mit seinem Verhalten Anlass dazu. In den Worten von Wikileaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson sind diese »Versicherungen« nicht das Papier wert, auf denen sie geschrieben stehen. Inhaltlich spielt das jedoch keine Rolle, einzig das zu späte Einreichen der »Versicherungen« vor Gericht wurde im Hinblick darauf, dass es sich in Zukunft auf andere Fälle auswirken kann, als rechtlich fragwürdig anerkannt.

Die US-Regierung – Präsident Joseph Biden ist in seinem ersten Amtsjahr von dieser Position keinen Millimeter abgerückt – kann ihre Strategie des langsamen Todes von Assange während des gegen ihn geführten Prozesses fortsetzen. Unterstützt von ihren britischen Verbündeten, die den ohne Urteil Festgehaltenen »buchstäblich zu Tode foltern«, so der UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer. Die seit nunmehr fast drei Jahren andauernde Isolationshaft hat zu einer stetigen Verschlechterung von Assanges Gesundheitszustand geführt, bis dahin, dass der 50jährige während einer Anhörung am 27. Oktober einen Mini-Schlaganfall erlitt. Ein erneuter Covidausbruch im »Guantanamo Großbritanniens«, Belmarsh, kommt derzeit noch hinzu.

Nichtsdestotrotz erklärte Assanges Verlobte Stella Moris gegenüber Presse und Unterstützern zuversichtlich: »Der High Court bescheinigte uns, dass wir eine Rechtsfrage von allgemeiner öffentlicher Bedeutung aufgeworfen haben und dass der Oberste Gerichtshof gute Gründe hat, diese Berufung anzuhören. Jetzt muss der Oberste Gerichtshof entscheiden, ob er die Berufung zulässt. Aber machen Sie keinen Fehler, wir haben heute vor Gericht gewonnen.« Nicht ohne hinzuzufügen, dass, solange die Anklage nicht fallengelassen werde, solange Assange nicht frei sei, er weiterhin leiden werde – während Washington und London einen weiteren Krieg provozieren.