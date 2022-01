Agrarbündnis gegen Preiserhöhungen

Berlin. In der Diskussion um höhere Lebensmittelpreise haben mehrere Agrar­organisationen davor gewarnt, Bedürfnisse einkommensschwacher Haushalte gegen die von produzierenden Landwirten auszuspielen. Die soziale Frage könne nicht durch den Markt oder an der Kasse gelöst werden, sagte Tina Andres, Vorsitzende des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Kritischen Agrarberichts des Bündnisses. (dpa/jW)