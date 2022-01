»Sport ist Sozialpolitik«

imago sportfotodienst Nach dem Lockdown fremdelten viele Kinder mit ihrem Vereinssport

Olympia in Beijing steht vor der Tür und damit wieder einmal die Grundsatzfrage im Raum, die kürzlich Thomas Weikert, der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), in seiner Antrittsrede stellte: Es gelte endlich zu klären, welchen Sport wir in diesem Lande haben wollen. Sie selbst hatten diese Debatte neu belebt, als Sie Im Rahmen der Verleihung des »Silbernen Lorbeerblatts« im vorigen November im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärten, der Sport solle als Staatsziel definiert werden. Warum?

Der Sport verkörpert meines Erachtens ein elementares, unverzichtbares Instrument für die Gesellschaft und hat eine adäquate Wertschätzung verdient. Wo sonst könnte das Gesamtsystem des Sports besser verankert werden als im Grundgesetz? Ganz sicher hätten entsprechende Formulierungen nicht automatisch Paragraphen zur Folge, auf die sich der Sport und seine Vertreter dann juristisch berufen könnten. Doch Sport als Staatsziel im Grundgesetz wäre ein Bekenntnis, an dem niemand mehr vorbeikommt.

Sie spielen auf bittere Erfahrungen im Dauerlockdown an, als der organisierte Sport und dessen Interessen von der Politik praktisch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurden?

Als Leistungssportler habe ich immer nach vorn geschaut. Es braucht Grundlagen, damit so ein Lockdown dem Sport nicht noch einmal passiert. Müßig, darüber zu spekulieren, ob der Sportbetrieb mit einem Grundgesetzeintrag als Staatsziel besser durch die Pandemie gekommen wäre. Fest steht, dass uns dieser sportliche Stillstand noch schwer auf die Füße fallen wird. Einige Auswirkungen habe ich ganz hautnah bei meinen beiden fünf und sieben Jahre alten Söhnen spüren können. Besonders der Kleine, der vorher immer gern zum Vereinssport ging, hatte nach dem Lockdown plötzlich Hemmungen und war kaum noch motiviert. Es hat lange gedauert, bis er wieder Spaß am Sport fand. Kinder, auch in der Schule, bekamen plötzlich Angst vor der Gruppe. Das war deutlich zu beobachten. Das sind Konsequenzen, die wir noch gar nicht ermessen können.

Spontane Regung oder ein wohlüberlegter Vorstoß?

Sagen wir mal, das beim Bundespräsidenten war spontan geplant, als feststand, dass ich im Namen der Athleten die Dankesrede halten soll. Also nutzte ich die Gunst der Stunde und war so frech, den Bundespräsidenten direkt und persönlich auf dieses Thema anzusprechen, das mich schon länger umtreibt. Der Sport – und nicht nur der Leistungssport – muss meines Erachtens aufpassen, dass er nicht unter die Räder kommt und damit die von ihm gelebten Werte wie Solidarität und Miteinander. Sport, das sind nicht nur Medaillen, das ist zugleich Sozial- und Gesundheitspolitik. Dafür müssen wir uns stark machen, dafür trete ich ein, und dafür möchte ich werben.

In seinem Gründungsjahr 2006 regte der DOSB an, den Sport ins Grundgesetz aufzunehmen – als die größte Bürgerbewegung im Lande und wegen seiner Bedeutung fürs Zusammenleben, für Integration, Wertevermittlung und Gesundheit, wegen seiner wirtschaftlichen Bedeutung und der internationalen Repräsentanz unserer Athleten bzw. der Identifikation mit ihnen. Das Ansinnen des damaligen DOSB-Präsidenten Thomas Bach blieb von der Politik bis heute ungehört.

Ungehört entspricht nicht ganz den Tatsachen, im September 2018 hatte sich der Bundestag damit beschäftigt und eine Bewertung vorgenommen. Leider mit einem Ergebnis, das für den Sport und alle Aktiven, egal, ob Spitzenathleten oder Hobbysportler, unbefriedigend ist. Vielleicht gab es damals noch zu viele Skeptiker, die meinten, mit der Aufnahme des Sports würden die anderen Staatsziele zu sehr verwässert. Es wäre jetzt an der Zeit, dass der Bundestag sich das Thema noch einmal vornimmt und in der neuen Legislaturperiode behandelt. Nicht zuletzt nach den Erfahrungen in der Pandemie.

Zum Karriereende haben Sie noch einmal gründlich abgeräumt. Bei Ihrer sechsten Olympiateilnahme gewannen Sie in Tokio im letzten Rennen Ihre insgesamt fünfte olympische Medaille und Gold im »K4«. Bei der Abschlussveranstaltung trugen Sie die deutsche Fahne ins Stadion ,und jüngst erhielten Sie für Ihren Spagat zwischen Spitzen- und Nachwuchssport den »Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport« und sind Brandenburgs »Sportler des Jahres« 2021 geworden. Wie geht’s nun weiter bei Ihnen?

Vor dem Ende der sportlichen Karriere hatte ich ziemlich Respekt, das ist ja ein großer Einschnitt. Inzwischen ist klar, dass ich als Berufssoldat bei der Bundeswehr bleiben darf, wobei ich die Truppe auf den Gebieten Sport und Ernährung ein bisschen auf Vordermann bringen will. Daneben versuche ich wie bisher, junge Kanuten für diesen Sport zu begeistern. Vor kurzem habe ich eine GmbH gegründet, um eigene Produkte zur gesunden Ernährung zu vertreiben. Langweilig ist mir nicht. Im Gegenteil, ich muss mir jetzt im Kalender eintragen, wenn ich zum Abtrainieren ins Boot steige, damit ich das über den anderen Projekten nicht vergesse.