Nachschlag: Orcs und Menschen

Legendary Pictures/Universal Pictures/ILM/dpa Durotan (Toby Kebbell, l.) und Orgrim (Robert Kazinsky) wollen eine neue Heimat für ihren Klan und keinen Krieg mit den Menschen

Die Invasion einer Horde barbarischer Orcs von einem fremden Planeten bedroht die Königreiche der Menschen, Elfen und Zwerge. Die Prämisse des in der Nacht zum Sonntag vom ZDF gezeigten Fantasyfilms »Warcraft« (2016) könnte zunächst wohl kaum abgeschmackter sein. Doch: Die »Monster« sind hier Protagonisten mit Interessen und Sorgen. Ihre politischen Führer planen einen Eroberungsfeldzug um Ressourcen, da ihre dunkle Magie den Heimatplaneten zerstörte. Doch wo die gleichnamige Videospielvorlage ein bis heute bestehendes Franchise etablierte, fiel das Studio mit dem auf eine Trilogie angelegten Filmprojekt schon im ersten Anlauf auf die Nase. Regisseur Duncan Jones hat mit Leidenschaft aus dem Budget von 160 Millionen US-Dollar (etwa 141 Millionen Euro) wohl das Bestmögliche herausgeholt. Die Krux: Wo Fans der Spiele teils signifikante Änderungen in der Handlung zugunsten einer Anpassung an das Kinoformat hinnehmen müssen, wird das übrige Publikum mit einem ausdefinierten Fantasyuniversum konfrontiert – und allein gelassen. (mb)