Wahn und Kalkül

JULIA TERJUNG/ZDF Drei »Herrenmenschen«: Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair, l.), Heinrich Müller (Jakob Diehl, M.) und Adolf Eichmann (Johannes Allmayer, r.)

Matti Geschonneck sagt zu seinem Spielfilm »Die Wannseekonferenz«, den das ZDF an diesem Montag zusammen mit einer Dokumentation ausstrahlt (alles auch in der Mediathek), dieser sei Fiktion. Das trifft auf den Spannungsbogen zu, nicht auf die Machart. Der Regisseur erläutert, er habe den Auftrag unter zwei Bedingungen angenommen: Es müsse die sachlich-pragmatische Tonlage einer »Produktionsberatung« über alle 104 Minuten durchgehalten werden – und es dürfe keine Musik geben. Das Resultat hinterlässt gerade wegen dieser scheinbaren Reduktion des Fiktiven einen tiefen Eindruck. Einen tieferen als etwa das 1984er Fernsehspiel des Bayerischen Rundfunks zum selben Gegenstand oder der von Großbritannien und den USA produzierte Film »Conspiracy« (Verschwörung) von 2001. Beide wirken im Vergleich mit erkennbar fiktivem Geplänkel und Dramatik überfrachtet. Dabei war die Vorlage stets dieselbe: das Ergebnisprotokoll der Konferenz, die am 20. Januar 1942 in einem Gästehaus des Reichssicherheitshauptamtes am Großen Wannsee in Berlin stattfand. Es wurde 1947 in den Akten des Reichsaußenministeriums gefunden und von US-Ankläger Robert Kempner in die Nürnberger Prozesse eingeführt.

1984 war der letzte Teilnehmer der etwa 90minütigen Beratung »mit Frühstück« noch am Leben: Gerhard Klopfer, einst Staatssekretär in der Reichskanzlei und SS-Gruppenführer, was einem Generalleutnant entsprach, war schon 1949 als »minderbelastet« von einer Nürnberger Spruchkammer »entnazifiziert« worden. Er arbeitete ab 1956 als Rechtsanwalt in Ulm und beschäftigte sich nebenher mit dem Anbau und der Lagerung von Dinkel für den kommenden »Kampf gegen den Bolschewismus«. Als er 1987 starb, war in einer Todesanzeige von »einem erfüllten Leben zum Wohle aller, die in seinem Einflussbereich waren«, zu lesen. Dem folgte die BRD-übliche Gratisempörung. Der 2016 verstorbene Historiker Kurt Pätzold hat zum 60. Jahrestag der Wannseekonferenz 2002 in jW notiert: »Die bloße Teilnahme an dieser letztlich unbeschreibbaren Konferenz galt untersuchenden und urteilenden Richtern der Bundesrepublik nicht als strafwürdig.« Diese Nachgeschichte wird auch heute höchstens am Rand erwähnt.

Geschonnecks Film schärft den Blick für zwei rationale Momente der Beratung, die nur dem Wie des bereits begonnenen Völkermordes an den Juden Europas, nicht dem Was galt: Zum einen übernahm Reinhard Heydrich, d. h. die SS, gegenüber den Ministerien des Nazireichs die Entscheidungsgewalt bei der angestrebten Vernichtung von elf Millionen Menschen. Zum anderen wird deutlich: Das war Teil der Kriegführung, der »Holocaust« nicht eine irrationale Aktion. Pätzold schreibt in seinem nachgelassenen Buch zur Wannseekonferenz, »der Mischungsgrad von Irrationalismus und Rationalismus, von Wahn und Kalkül mag sich von Judenfeind zu Judenfeind unterschieden haben. Aufs gesellschaftliche, also faschistische Ganze gesehen wirkte indessen beides ineinander, konnte der Wahn das Kalkül und dieses jenen verstärken.« Beide seien »auf dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft gewachsen.«

Diese Verschränkung ist wieder da, weil der Boden blieb. Geschonnecks Film schildert beunruhigend, wie sich Machtsteigerung mit einem nur in Krieg und Vernichtung leistungsfähigen Staatsapparat verbindet.