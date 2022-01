Trotz Arbeit arm

Luca Bruno/AP/dpa Immer mehr Menschen sind darauf angewiesen: Lebensmittelausgabe in Mailand (17.12.2020)

Trotz einer sich seit Beginn der Pandemie verschärfenden Lage: Beim Thema Armut hat Italiens Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi bisher so gut wie nichts getan. Nun präsentierte am Donnerstag in Rom Arbeitsminister Andrea Orlando einen Bericht darüber, wie sein Ministerium bis 2023 die Arbeitsarmut bekämpfen will. Die Vorschläge wurden von einem dafür zusammengestellten Forschungsteam erarbeitet. Als Grundlage dienten 2019 veröffentlichte Zahlen von Eurostat, die ernüchternde Schlüsse ziehen lassen: Mehr als jeder zehnte italienische Erwerbstätige (11,8 Prozent) lebte bereits vor dem Beginn der Coronapandemie unterhalb der Armutsgrenze. Diese liegt laut den EU-Statistikern bei 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens der Bevölkerung. Dabei lag der Anteil der »Working Poor« im EU-Durchschnitt im selben Jahr bei 9,2 Prozent. Frauen und jüngere Menschen sind laut Statistikbehörde stärker davon betroffen – besonders in Italien. »Das Bild, das aus diesen Zahlen resultiert«, so Orlando in der Pressekonferenz am Donnerstag, »unterstreicht die Tatsache, dass es nicht immer ausreicht, eine Arbeit zu haben, um nicht in die Armut zu fallen.« Eine Binsenwahrheit, die jetzt auch die Regierung verstanden haben will.

Um die Zahlen besser einordnen zu können, verweist das Arbeitsministerium auf den Anstieg in den vergangenen 15 Jahren. So lag 2006 die Zahl der unterhalb der Armutsgrenze lebenden Italiener noch bei 9,4 Prozent. Die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor, jedoch ist, unter anderem aufgrund der Coronapandemie, wohl keine Verbesserung der Lage zu erwarten – im Gegenteil.

Um der Situation in absehbarer Zeit entgegenzusteuern, stehen Orlando nun zwei Optionen zur Verfügung: die Einführung eines Mindestlohns oder eine Erweiterung der Kollektivverträge für alle Erwerbstätigen. Italien ist nämlich eines der sechs EU-Länder, in denen die Löhne nicht durch ein Mindestlohngesetz geregelt sind, sondern anhand von Tarifverträgen, die zwischen den Unternehmen und den jeweiligen Gewerkschaften verhandelt werden.

Die Diskussion um die beiden Optionen findet bereits seit geraumer Zeit statt – bisher allerdings ergebnislos. Darum hat das »Arbeitsteam« rund um Orlandos Ministerium nun eine dritte Option auf den Tisch gelegt, die eher nach einer temporären Notlösung, aber keiner langfristigen, aussieht: Sie beinhaltet lediglich die Möglichkeit, in einzelnen Bereichen, in denen die Situation besonders prekär ist, einen Mindestlohn einzuführen.

»In der Dynamik unseres Landes mangelt es an einem Wachstum der Gehälter. Vielmehr beobachten wir einen Stillstand, der eine Vielzahl an Erwerbstätigen in eine Armutslage gebracht hat, und das, obwohl sie arbeiten und somit auch jedes Recht dazu hätten, oberhalb der Untergrenze zu bleiben«, erklärte Orlando am Mittwoch in einem Interview mit RAI Radio 1. Dass die nicht steigenden Gehälter bei einer wachsenden Inflationsrate zu solch prekären Umständen führe, liege auch an den sogenannten Piratenverträgen, die Unternehmen in den vergangenen Jahren zugute kamen. Dabei geht es um Verträge, die ohne Beteiligung der großen Gewerkschaften ausgehandelt wurden und somit – auch angesichts des fehlenden Mindestlohngesetzes – viel geringere Tarife vorsehen. Laut einer Untersuchung der Tageszeitung Il ­Fatto Quotidiano vom Oktober 2021 verdienen Erwerbstätige, die über solche Arbeitsverträge verfügen, teilweise nur ein Drittel des Gehalts der Kollegen, die dieselbe Arbeit in einem Betrieb leisten, in dem ein Tarifvertrag mit einer der großen Gewerkschaft abgeschlossen wurde.

Ein anderer Vorschlag des Berichts sieht vor, diese Piratenverträge weitestgehend auszuschalten. Dafür sollen laut Ministerium weitere Initiativen ergriffen werden, »um Unternehmen anzuregen, angemessenere Gehälter auszuzahlen«. Als Beispiel werden dann ein Credit-Score sowie ein »Name-and-Shame-System« für Unternehmen genannt, die das Verhältnis zwischen Konzern und Belegschaft bewerten sollen.

Dass die Vorschläge bei Gewerkschaften vergangene Woche mit großer Skepsis aufgenommen wurden, ist nicht überraschend. Ob Orlando es bei solch schwachen Maßnahmen mit der Bekämpfung der Arbeitsarmut im Land ernst meint, kann bezweifelt werden.