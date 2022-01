»Motive deutscher Romantik häufen sich«

dashtik/imago images Durch Esoteriker angeeignete spiritistische Elemente erweisen sich als anschlussfähig für faschistische Ideologie

Die Künstlergruppe »Frankfurter Hauptschule« eröffnete am Wochenende eine Ausstellung mit dem Titel »Kanzelkultur« im Neuen Aachener Kunstverein. Dabei soll es um den Zusammenhang von Rechtsruck, Esoterik und einem neuen deutschen Kunsttrend gehen. Was ist damit gemeint?

Es geht um den Schulterschluss von Nazis, Esoterikern, Wutbürgern und Impfgegnern, der vor allem seit Beginn der Coronapandemie und den aufkommenden »Querdenker«-Demos zu beobachten ist. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit einem neuen Trend unter jungen Künstlerinnen und Künstlern, die in mystischen Bilderwelten waten. Uns verwundert die Gleichzeitigkeit dieser Phänomene. Denn ob in Ausstellungen von Nachwuchskünstlern in manchen kleinen Galerien oder auf Instagram: Motive deutscher Romantik und nordischer Mythologie – wie mittelalterliche Schnörkel, Drachen, Ritter oder Schwerter – häufen sich, ebenso Materialien wie Äste, Tuch, Wachs, Heilsteine, Rauch oder Erde.

Was genau ist in Ihrer Ausstellung zu sehen?

Wir zeigen Arbeiten, die sich an die beschriebene neue deutsche Romantik anlehnen und sie teilweise überspitzen, um das rechte Grundrauschen in der Gesellschaft zu verdeutlichen. Beispielsweise steht vor dem Neuen Aachener Kunstverein, in dessen Ausstellungsräumen wir unsere Exponate präsentieren, eine Kapelle. Dort hinein haben wir einen riesigen Traumfänger gehängt, in dem statt der netzartigen Struktur innerhalb des Kreises eine schwarze Sonne zu sehen ist, die aus zwölf Siegrunen bzw. drei übereinander gelegten Hakenkreuzen besteht und von Teilen der Neonaziszene als Erkennungssymbol genutzt wird. Das versinnbildlicht, wie Esoterik und Nazisymbolik miteinander verschmelzen können. Wir haben weiterhin in der Ausstellung ein Hängebett angebracht. Wer sich hineinlegt, sieht auf von der Decke hängende Schwerter, darunter auch einen SS-Dolch.

Sie bewerben die Ausstellung mit einer Wette: Innerhalb der nächsten zehn Jahre herrsche hierzulande wieder ein faschistisches Regime – falls nicht, bekomme man dann das Geld für die Kunstwerke zurück, die man jetzt kaufe. Wollen Sie damit nur diffus provozieren?

Wir haben kein Problem damit, wenn man uns Provokation vorwirft. Auch wenn da mitschwingt, diese sei bloß hohl und man wolle Unruhe stiften. Eine gute Provokation greift, wenn sowieso schon etwas schiefläuft – und dient dazu, das sichtbar zu machen. Menschen fühlen sich provoziert, wenn man den Nerv getroffen hat. Die Realität stellt sich uns so dar: Eine schwelende internationale Konfrontation lässt Krieg als möglich erscheinen. Gleichzeitig hat sich die AfD nach jahrelang steigenden Wahlergebnissen in der Bundesrepublik etabliert und öffnet einer Faschisierung die Tür.

Für Marxisten ist Faschismus nicht allein ein mörderisches System, sondern das Produkt kapitalistischer Krisen. Spielen solche Überlegungen auch in Ihren Arbeiten eine Rolle?

Klar. Dank zahlreicher Italien-Urlaube in unserer Kindheit sind aus uns allen konservative Kommunisten geworden. Wir glauben an Klassenkampf, gewaltsame Revolution und die Diktatur des Proletariats. Als Künstlergruppe haben wir aber eher einen spielerischen Umgang mit der Realität.

Sie weichen jetzt auf Satire aus. Allerdings sammelt der Faschismus doch gerade die Menschen, die durch den Kapitalismus ausgebeutet und vereinzelt sind. Handelt Ihre Ausstellung auch davon? Oder worauf beruht Ihr Faschismusbegriff?

Wir machen in künstlerischer Hinsicht eher das, was uns intuitiv richtig erscheint. Wir wiederholen zum Beispiel gerne selbst das Böse, um es zu zeigen. Das geschieht auch in dieser Ausstellung. In der Kunstwelt wird das oft beargwöhnt, weil die Leute, wenn es um Politik geht, doch gerne eindeutige Aussagen haben. Wir werben in der Kunst für etwas mehr Ambiguitätstoleranz, also für die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen.