Bomben auf Schutzlose

REUTERS/Naif Rahma In den Trümmern des früheren Gefängnisses werden noch mehr Opfer des Luftangriffs vermutet (Saada, 21.1.2022)

Nach dem verheerenden Angriff auf ein Gefängnis im Jemen versucht sich die von Saudi-Arabien geführte Kriegskoalition reinzuwaschen. Die Ansarollah hätten den Standort nicht als schutzbedürftig vor Luftangriffen bei den Vereinten Nationen gemeldet, erklärte Turki Al-Malki am Sonnabend. Dieses Versäumnis stelle den »üblichen trügerischen Ansatz« der »Huthis« dar, so der Sprecher der Koalition, die regelmäßig Wohnhäuser, Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, Schulen und andere zivile Infrastruktur bombardiert. Das am Freitag getroffene Gefängnis in Saada, in dem vorwiegend Asylsuchende untergebracht waren, sei vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) nicht gemeldet worden, und es falle zudem nicht unter die dritte Genfer Konvention für Kriegsgefangene.

Ein Sprecher des Roten Kreuzes im Jemen sprach von mehr als 100 Getöteten und Verletzten. Es werde weiter nach Überlebenden und Opfern gesucht. Nach Angaben der Ansarollah vom Sonnabend war bereits zu diesem Zeitpunkt die Zahl der Todesopfer auf mindestens 82 gestiegen. Ärzte ohne Grenzen bezifferte die Zahl der Verwundeten auf etwa 200. Der Missionsleiter der Organisation im Jemen, Ahmed Mahat, sprach von vielen weiteren vermissten Menschen.

Auch in der Hafenstadt Hodeida forderte ein durch Satellitenfotos bestätigter Angriff auf ein zentrales Kommunikationszentrum Todesopfer. Es kam zu einem Ausfall des Internets. Getötet wurden bei dem Angriff am Freitag morgen laut der Hilfsorganisation »Save the Children« drei Kinder, die in der Nähe Fußball spielten. Darüber hinaus kamen auch in der Nähe der Hauptstadt Sanaa mindestens 14 Menschen bei Luftangriffen der Kriegskoalition ums Leben.

Während US-Außenminister Antony Blinken lediglich beide Seiten zur Zurückhaltung aufrief, verurteilte UN-Generalsekretär António Guterres die Angriffe auf Saada und forderte »eine rasche, effektive und transparente Untersuchung dieser Vorfälle, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten«. Acht im Jemen tätige Hilfsorganisationen taten in einer gemeinsamen Erklärung ihr Entsetzen über das Massaker von Saada kund. Jamal Benomar, ehemaliger UN-Sondergesandter für den Jemen, der aus Protest gegen die Einseitigkeit des UN-Sicherheitsrats in dem Konflikt 2015 zurückgetreten war, sprach von einem neuerlichen Kriegsverbrechen der Koalition und forderte, deren Mitglieder endlich zur Rechenschaft zu ziehen.

Taha Al-Mutawakel, Gesundheitsminister der Ansarollah, bat die »internationale Gemeinschaft« um medizinische Hilfe. Im Jemen ist höchstens noch die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen in Betrieb, Medikamente sind wegen der von der Kriegskoalition verhängten Vollblockade Mangelware. Al-Mutawakel betonte zudem, dass Verletzte für lebenserhaltende Maßnahmen über den Flughafen in Sanaa ausgeflogen werden müssten. Riad hatte den Luftraum über der von den Ansarollah kontrollierten Hauptstadt 2016 geschlossen. Seither sind auch Lufttransporte humanitärer Hilfsgüter nur sehr eingeschränkt möglich. 30.000 Menschen können nicht für lebensnotwendige medizinische Behandlungen ausgeflogen werden. Nicht nur die Ansarollah, sondern auch Hilfsorganisationen drängen seit Jahren auf die Freigabe des Luftraums, da dessen Sperrung Menschenleben koste.

Derweil haben sich die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützten Kräfte nach Informationen des Portals Middle East Eye vom Sonnabend wieder aus den Kämpfen um die strategisch wichtige Stadt Marib zurückgezogen – angeblich weil sie besiedelte Gebiete erreicht hätten und diese nicht angreifen wollten. Am selben Tag erklärte Jahja Sari, Sprecher der Streitkräfte der Ansarollah, man rücke in der angrenzenden Provinz Schabwa wieder vor. Dabei seien über 120 gegnerische Kämpfer getötet und mehr als zwölf gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. Die Ansarollah hatten zu Beginn vergangener Woche die VAE mit Drohnen und Raketen angegriffen – als Reaktion auf den Wiedereinstieg Abu Dhabis in die direkten Kämpfe um die öl- und gasreiche Provinz Marib. Am Freitag wurden die Angriffe, die drei Todesopfer forderten, vom UN-Sicherheitsrat als »abscheuliche Terroranschläge« verurteilt.