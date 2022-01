Hanau: Zwischenlager beschäftigt BVerwG

Leipzig. Der schon seit Jahren schwelende Rechtsstreit um ein Atommüllzwischenlager in Hanau geht in die nächste Runde. Wie dpa am Sonntag berichtete, wird sich am Dienstag das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig mit dem Fall befassen. Die obersten Verwaltungsrichter verhandeln nach Angaben des Gerichts die Klage eines Entsorgungsunternehmens gegen die Stadt. Kläger ist die Firma Orano NCS. Sie will demnach eine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung eines Gebäudes in ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle erreichen. (dpa/jW)