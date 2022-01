Krankes System am Pranger

Fabian Sommer/dpa Für einen Neustart in der Agrarpolitik: Protestkundgebung am Sonnabend vor dem Landwirtschaftsministerium in Berlin

Ein starkes Signal für eine nachhaltige Landwirtschaft hat am Sonnabend das Bündnis »Wir haben es satt!« in Berlin gesendet. Mit Aktionen vor dem Bundesministerium für Landwirtschaft und vor dem Bundestag machten die Bauern deutlich: Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft müssen rasch und entschlossen umgebaut werden.

Saskia Richartz, Sprecherin des Bündnisses, erklärte auf der Protestkundgebung, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) müsse jetzt das Feld für die Agrarwende bestellen. Für Landwirte müsse es sich wieder lohnen, ihre Äcker umweltfreundlich zu bewirtschaften, Tiere artgerecht zu halten und das Klima stärker zu schützen. Sie forderte Özdemir auf, der Agrarindustrie die Stirn zu bieten: »Weder Chemie-, Milch- und Fleischkonzerne noch Bodenspekulanten dürfen in Zukunft die Agrarpolitik bestimmen.«

Es gebe nichts Gutes außer man tue es, betonte Richartz weiter. »Von Tierzahlen und Pestizidreduktion über Fleischpreise bis zu gentechnikfreien Lieferketten – es braucht jetzt schnell verbindliche Vorgaben«, forderte sie. Vor allem die kleinen, die bäuerlichen und ökologischen Betriebe müssten davon profitieren, nicht aber die Agrar- und Lebensmittelkonzerne.

Der letzten Bundesregierung wirft das Bündnis vor, 16 Jahre lang dem Sterben der Bauernhöfe zugesehen zu haben. Für die Landwirte stellt es nach wie vor ein Problem dar, dass der Lebensmittelhandel ihnen kaum die Preise zahlt, die die Kosten decken.

Marita Wiggerthale von der Entwicklungsorganisation Oxfam hatte deswegen vor dem Aktionstag Özdemir aufgefordert, die ausbeuterische Preispolitik von »Edeka, Aldi und Co.« zu verbieten. Die Konzerne hätten zuviel Macht und sie würden Rekordumsätze machen, während sie Lieferanten und Landwirte gnadenlos im Preis drückten.

Was die Tierhaltung betrifft, hat die alte Bundesregierung nichts getan – obwohl die schädlichen Nebenwirkungen angesichts der hohen Nitratbelastung des Grundwassers nicht wegdiskutiert werden können. Das Bündnis fordert deshalb auch hier ein Umdenken. »Wir brauchen einen Neustart bei der Tierhaltung und kein Herumdoktern am kranken System«, betonte Rüdiger Jürgensen von »Vier Pfoten« im Vorfeld des Aktionstages. Für ihn bedeutet das: weniger Tiere, dafür mehr Platz und Auslauf. »Schluss mit Qualhaltungen, nicht kurativen Eingriffen und Turbozuchten.«

Dem Bündnis »Wir haben es satt!« gehören etwa 60 Organisationen an. Seit 2012 ruft es jährlich anlässlich der »Grünen Woche« in Berlin zur Großdemonstration auf. Pandemiebedingt wurde sie in diesem Jahr allerdings ab­gesagt. Als Ersatz hatte das Bündnis neben der Installation vor dem Bundestag auch die Videoaktion »Staffellauch für die Agrarwende« ins Leben gerufen. Dabei reichen Menschen aus ganz Deutschland eine Lauchstange weiter und fordern den Neustart in der Agrar- und Ernährungspolitik. Am Sonnabend vormittag fuhren außerdem mehr als 50 Landwirte mit 30 Traktoren beim Landwirtschaftsministerium vor und übergaben dem Minister und den Staatssekretärinnen Silvia Bender, Ophelia Nick und Manuela Rottmann ihre agrarpolitischen Forderungen. Vor dem Bundestag hatte das Bündnis mit rund 50 Tonnen Stroh einen 4,5 Meter hohen Schriftzug »Agrarwende jetzt!« errichtet.

Bei der Kundgebung vor dem Ministerium betonte Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), dass die notwendigen Veränderungen »sozial und solidarisch« angepackt werden müssten. »Ob eine Agrarwende Erfolg haben wird, hängt stark davon ab, ob viele Bäuerinnen und Bauern wirtschaftlich mitgenommen werden«, sagte er. Die Höfe müssten eine Perspektive haben, und die Landwirte sollten das Gefühl haben, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird.

Für Olaf Bandt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) könnte die Lösung darin bestehen, dass die Agrarsubventionen an entsprechende Kriterien gebunden werden. Die »Agrar­milliarden aus Brüssel müssen so verteilt werden, dass sich gesellschaftliche Leistungen und artgerechte Tierhaltung für die Landwirtinnen und Landwirte lohnen«, sagte er. Umweltfreundliches Handeln müsse honoriert werden.