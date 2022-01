Tausende »Ortskräfte« noch in Afghanistan

Berlin. Rund fünf Monate nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sitzen noch Tausende frühere »Ortskräfte« deutscher Stellen dort fest. Seit Mitte Mai 2021 konnten zwar mehr als 9.300 Afghaninnen und Afghanen in die BRD einreisen, die Bundesregierung stellte jedoch bis Mitte Januar rund 20.400 Aufnahmezusagen für Betroffene und deren Angehörige aus. Das geht aus der Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage der Linke-Fraktion im Bundestag hervor, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonnabend berichteten. (AFP/jW)