Brennelementefabrik: Demo gegen Rosatom-Beteiligung

Lingen. In Niedersachsen sind am Sonnabend zahlreiche Menschen gegen den geplanten Einstieg des russischen Atomkonzerns Rosatom bei der Brennelementefabrik in Lingen auf die Straße gegangen. Der Veranstalter sprach von rund 160 Teilnehmern, die Polizei habe 90 bis 100 gezählt, sagte ein Sprecher. Die Brennelementefabrik gehört bislang dem französischen Unternehmen Framatome. Ein Einstieg durch Rosatom untergrabe den für dieses Jahr geplanten Ausstieg aus dem Atomstrom in der BRD, sagte der für die Veranstalter sprechende Alexander Vent vom Bündnis »AGIEL – AtomkraftgegnerInnen im Emsland«. (dpa/jW)