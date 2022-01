Putschgerüchte dementiert

AP Photo/Sophie Garcia

In mehreren Kasernen in Burkina Faso ist es am Sonntag zu schweren Schusswechseln gekommen. So in der Hauptstadt Ouagadougou und nach Angaben lokaler Fernsehsender in Militärstützpunkten in Kaya und Ouahigouya. Verteidigungsminister Barthélémy Simporé erklärte später in einer Fernsehansprache, es habe sich nicht um einen Putschversuch gehandelt, und dementierte Gerüchte, dass Präsident Roch Marc Kaboré von Soldaten festgesetzt worden sei. Am Sonnabend hatten Tausende Demonstranten in der Hauptstadt (Bild) Kaborés Rücktritt gefordert. (dpa/jW)