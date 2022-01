Pflegenotstand verschärft sich

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Pflegenotstand: Das Krankenhauspersonal auf Coronaintensivstationen arbeitet am Anschlag (Rostock, 13.11.2021)

Das in den vergangenen Jahren kaputtgesparte Gesundheitswesen der BRD stößt mit der sich rasant verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus immer mehr an seine Grenzen. Während am Wochenende die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erstmals die Schwelle von 800 überschritt, warnte am Sonntag der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Enge­hausen, davor, dass die Pandemie den Mangel an Pflegepersonal weiter verschärfe. Sorge mache ihm unter anderem, dass Politik und Behörden die ab 15. März geltende Impfpflicht im Gesundheitswesen nicht einheitlich umsetzten, sagte Engehausen gegenüber dpa. Denn das könnte den Wettbewerb der Krankenhäuser um das händeringend gesuchte Personal noch anheizen.

Wie sehr die Coronakrise den Personalmangel in der Pflege verschärft hat, legen Daten des Jobportals Stepstone nahe. Dort war die Zahl der Stellenanzeigen für Pflegeberufe im Dezember 2021 um 85 Prozent höher als vor Beginn der Pandemie im Januar 2020. Zu erklären ist das vor allem mit der gestiegenen Arbeitsbelastung und der – trotz aller Versprechungen der Regierenden – ausgebliebenen Aufwertung der Pflegeberufe. In einer Stellungnahme des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) heißt es: »Die Pandemie hat die Personalsituation und die spezifischen Belastungen noch verschärft.«

Die Ärzteorganisation Marburger Bund meint, die Kliniken würden deswegen in wenigen Tagen an ihre Belastungsgrenzen stoßen. »Spätestens Anfang Februar wird es in den Krankenhäusern deutschlandweit sehr eng werden, wenn die Infektionszahlen weiterhin in diesem Tempo steigen«, sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabendausgaben).

In den Gesundheitsämtern sieht die Lage nicht viel besser aus. In Berlin beispielsweise führt die enge personelle Besetzung der Behörde dazu, dass Kinder und Schüler, die Kontakt mit einer coronainfizierten Person hatten, nicht mehr in Quarantäne geschickt werden, berichtete der Tagesspiegel am Sonnabend. Die Kapazitäten, um solche Maßnahmen zu koordinieren, reichten nicht aus.