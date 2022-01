Putin-Versteher muss gehen

AP Photo/Eugene Hoshiko Das war zuviel für deutsche Kriegstreiber: Kay-Achim Schönbach hält russische Angriffspläne auf die Ukraine für »Nonsens«

Der Inspekteur der Bundesmarine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, hat nach halboffiziellen Äußerungen über die »Ukraine-Krise« am Samstag abend seinen Rücktritt eingereicht. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD, »Putin ins Visier nehmen«) leitete ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Sie reagierte damit auf Äußerungen Schönbachs bei einem Besuch in Indien.

Dort hatte der Offizier am Freitag bei einer Diskussion in kleinem Kreis, bei der er in Uniform auftrat, gesagt, die Vorstellung, Russland wolle die Ukraine überfallen, sei »Nonsens«, und der gesunde Menschenverstand gebiete anzuerkennen, dass die Krim für Kiew auf Dauer verloren sei. Schönbach sagte weiter, Wladimir Putin verlange nach seiner Überzeugung vor allem Respekt für sich und Russland, und diesen Respekt verdiene er nach seiner Ansicht auch. Schönbachs Analyse entspringe seinen »zutiefst konservativen Überzeugungen« und der Einschätzung, dass der Westen das »christlich geprägte« Russland in der Auseinandersetzung mit China auf seiner Seite brauche.

Kaum waren diese Äußerungen ins Internet gestellt worden, brach in Berlin und vor allem in Kiew ein Sturm der Entrüstung los. Die deutsche Botschafterin in der Ukraine, Anka Feldhusen, wurde ins dortige Außenministerium einbestellt. Kiews Mann in Berlin, Andrij Melnyk, erneuerte seine Forderung nach sofortigen deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wieder spielte Melnyk die Nazikarte und sagte gegenüber der Welt, »die Ukrainer« fühlten sich bei »dieser herablassenden Attitüde unbewusst auch an die Schrecken der Nazibesatzung erinnert, als die Ukrainer als Untermenschen behandelt« worden seien.

Unabhängig von Schönbach vertritt auch der ehemalige deutsche Viersternegeneral Egon Ramms ähnliche Thesen. Er sagte den Deutschen Wirtschaftsnachrichten vom Sonntag, seiner Ansicht nach reichten die rund um die Ukraine postierten russischen Truppen nicht für einen kurzfristigen Sieg. Moskau drohten schwere Verluste und das Steckenbleiben einer eventuellen Offensive. Er gehe davon aus, dass seine Kollegen im russischen Generalstab diese Einschätzung teilten und deshalb Putin von einem Krieg abraten würden.

Unterdessen veröffentlichte das britische Außenministerium angebliche russische Pläne zur Installierung einer prorussischen Regierung in Kiew. Demnach hätten Geheimdienstbeamte mehrere ehemalige Politiker der Janukowitsch-Regierung »kontaktiert«, darunter den früheren Ministerpräsidenten Mikola Asarow und zwei seiner Stellvertreter sowie einen ukrainischen Exabgeordneten, der seit 2019 im britischen Exil lebt. Außenministerin Elizabeth Truss sagte, die Informationen würfen ein Licht auf das Ausmaß der russischen Aktivitäten mit dem Ziel, die Ukraine zu stürzen, und gäben einen Einblick in die Denkweise des Kreml.

Vor allem aber werfen sie ein Licht darauf, dass solche Planungen, wenn sie überhaupt angestellt werden, einen akuten Mangel an Reservekadern auf russischer Seite beweisen würden. Alle betroffenen Politiker gehörten der in der Ukraine und in Russland gleichermaßen unpopulären Janukowitsch-Administration an. Selbst die New York Times, die diese Desinformation prominent referierte, bemängelte, dass die Mitteilung des Ministeriums keinerlei Beweise für die angeblichen Moskauer Pläne enthalte. Die US-Tageszeitung zitierte anonyme britische Beamte mit der Aussage, die Absicht hinter der Veröffentlichung sei gewesen, solchen »Plänen« zuvorzukommen und Putin zu signalisieren, dass er »entlarvt« sei.