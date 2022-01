Frühherbst

imago/United Archives »Sich glücklich machen ist andere glücklich machen« (Ronald M. Schernikau)

der sinn des leben ist das leben

sinnvoll leben ist glücklich sein.

glücklich sein ist glücklich machen

glücklich machen ist sich glücklich machen

sich glücklich machen ist andere glücklich machen

kommunisten handeln aus egoismus.

das glücklich hört nicht auf.

es kann still sein oder laut

alles sieht aus wie alles.

*

(Ronald M. Schernikau)

*

Der Morgen segelt durch das gezirkelte Karree des Hinterhofs, der Wind frischt angenehm auf und bittet Plastik, Staub und Blätter zum Tanz. Die Sonne steigt an der Horizontlinie auf und hellt die Perspektiven ocker. Odra schaut aus dem Küchenfenster im 2. Stock runter auf die Mülleimer, von denen aus zwei Knirpse den angrenzenden Zaun überklettern in den nächsten Hof. Sie wohnt hier seit fast 20 Jahren, und diesen Blick aus dem Fenster nennt sie ihr goldenes Viereck. In ihm prasselt und drängt besonders im Sommer alles zusammen, was einige Dutzend Nachbarsleute in vielleicht 50 Wohnungen von sich preisgeben. Odra kam aus Minsk nach Berlin, als sie 14 war. Ihre Mutter Olga hatte seinerzeit eine Stelle an der Charité bekommen, als Kinderärztin, und war nun Rentnerin und Witwe. Olga Kobylin wohnt unten im Erdgeschoss. Ihr Verhältnis ist innig. Odra verrät sie beim Schachspielen immer noch Tricks und Finten, je paradoxer, desto besser, und wenn sie funktionieren, lachen sie erfüllt. Durch ihre Tochter bleibt sie in der Welt der Jungen und Halbwegsjungen eingehegt, immerhin als Zuschauerin. Odra ist letztes Wochenende 52 Jahre alt geworden. Sie ist zierlich, sie schnellt noch die Treppen hoch, wie andere sie hinuntergehen.

Heute nicht.

Sie schleicht am frühen Abend die knarrenden Dielen hoch, auf dem Treppenabsatz linst sie durch die bunten kleinen Bleiglasfenster, dem letzten Rest Jugendstil in Neukölln. Das tut ihr sonst gut, den Hof weinrot zu sehen oder türkis, heute ist es ihr wie ein Blick in ihren Käfig. Als sie die Wohnung aufschließt, sieht sie schon Hotte in der Diele, ihr Lebensgefährte und aktuell eher Mitbewohner. Im Meer der Jahreszeiten hat es sich zwischen ihnen ausgeliebt, aber sie bleibt oder er bleibt, weil ihnen nichts Besseres einfällt, als zu bleiben. Dabei haben sie zusammen Alexandra Kollontai gelesen, die ihnen mitgab, dass Ideale des Eigentums sich nicht in zu kurzem Sprung Richtung Partnerin realisieren ließen, sondern genau das Gegenteil nottat, sich jenseits materieller Zwänge und deren folgenden emotionalen Sonderbarkeiten frei nach Neigung und Liebe zu bewegen. Sie produzieren nichts mehr zusammen, und so verbringen sie relativ unbeholfen einfach nur noch die vertraute Zeit. Sie küssen sich unkonzentriert, sie schlafen schon lange nicht mehr zusammen. Sie teilen ihre Erschöpfung, Schulter an Schulter vor den Monitoren digitalias.

Odra hängt ihre Jacke an die Garderobe und geht schlurfend in ihr Zimmer, vom Tag erledigt.

Hotte kommt in den Flur und fragt halblaut: »Alles gut bei dir?« »Nein Hotte, ich war bei Anna im Krankenhaus. Ihr geht es sehr schlecht.«

Anna. Die schöne Anna, mit ihrem hellen Lachen und ihrer Wieselgeschwindigkeit, die trotzdem exakt war, ob sie abtrocknet, strickt, redet. Und selbst wenn Anna schweigt, geht die Zeit schnell rum, denn man hat sich ihr Gesicht einzuprägen, die Unruhe ihrer Augen zu schauen. Immer hielten sie Tuchfühlung.

Dass Odra heute kaum die Treppe hochgekommen war, lag an ihrer Annaanhänglichkeit, die sie zurückzog im Gehen. Odra und Anna hatten heute am Paullinckeufer gesessen, Rücken an Rücken – ein Freundschaftsritual – fingerverstrickt, das Gras tastend auf der Wiese. Der September hat noch mal so richtig auf die Tube gedrückt und Wärme vom Himmel gesendet. »Odra, ich muss dir was sagen«, hatte Anna den Satz begonnen: »Meine Liebste, es tut mir leid, der Krebs ist zurück, und es ist nun mein letzter.«

Früher hatte Odra in ähnlichen Situationen immer mit ihren kleinen Fäusten auf den Rücken ihres großen Bruders getrommelt, bis ihre Wut abklang. Meergrün waren ihr Annas Augen zum Abschied vorgekommen. Odra schließt ihre Zimmertür, nachdem sie Hotte gebeten hatte, mal nach Olga zu gucken. Sie legt sich auf ihr Bett und schläft ein.

Hotte setzt sich an den kleinen Küchentisch vor dem Fenster zum Hof und öffnet einen Brief. Es dämmert schon. Der Brief war von der Hausverwaltung, und er weiß um die entscheidende Runde, die ihm jetzt bevorsteht. Er liest die Brocken quer, 2. Abmahnung, … Mietrückstand 1.450,- … haben wir gerichtliche Anordnung eingeleitet … wenn, dann schlugen sie immer gleich doppelt zu, selbst wenn man sofort bezahlen würde, schrauben sie den Deckel dichter dran.

Er knipst eine Pistazie auf, versenkt den Brief in den schweigenden Zustand, er hatte einfach keine Lust, mit Odra an diesem Freitagabend in einen Streit zu trudeln über ihr Wohnexperiment, auf dessen Namensschild »Misere« stand. Er ist schlagkaputt, nicht davon, sondern von seinem Tageswerk. Immer geht er morgens ganz guter Dinge zur Arbeit, und danach fällt es ihm schon um vier Uhr schwer, nicht das erste Bier zu trinken. Hotte ist Landschaftsgärtner, er war schon als Kind am liebsten draußen gewesen, und nun legt er Beete, an seit zwei Monaten am Treptower Park, plus Wegebau, Einkürzen von Stecklingen, Staudenvermehrung. Er kann mit dem Rad zur Spree fahren und hofft, noch ein paar Tage am Ufer dort zu tun zu haben. Sie bekämpfen auch Ratten, schrauben explodierte Mülleimer ab und sorgen für die Bänke in den Parks. Heute hatten sie ein paar hundert Hainbuchen eingekürzt mit Zentimeterband, Hotte hatte sich schon in drei regen- und schneearmen Jahren gewundert, wie gut dieser Baum zukunftsgewandt durchhielt in dürren Wochen.

Er ist nur vier Jahre älter als Odra, aber allmählich würden die Leute denken, er sei ihr Vater, so durchfurcht ist seine frühere schöne Gestalt, und Odra wird, wenn sie viel lacht besonders, überhaupt nicht älter.

Als er gegen zehn Uhr aus dem Bad kommt, ihre Tür ist sperrangelweit auf, sieht er Odra in ihrem Zimmer auf dem Bett liegen, die Hände hinter ihrem Kopf in ihr Haar gefaltet. Ihre Brust hebt sich und spannt unter ihrer hellen, engen Bluse. Er bleibt stehen und hält sich am Türrahmen fest und bemerkt seine Ankunft. Wie nebenbei klingt Odras »Komm!« für ihn. Er geht ins Zimmer und will das Fenster zumachen, da sagt sie: »Lass!«, und als er zögert, setzt sie nach: »Ich brauche Luft.« Odra erhebt sich vom Bett, kommt zu ihm hin und sieht ihn an. Der Hof überträgt bis zum Finale alles live, bis Odra lacht. Dieses Lachen legt sich auf die Fensterbänke. Sie steht auf und macht das Fenster zu. Sie legt sich wieder zu ihm. Er sieht jetzt ihre dunklen Augen, die weinen. »Was ist?« fragt er etwas hilflos. Odra antwortet nicht gleich, dann kaum vernehmbar: »Anna hat wieder Krebs. Inoperabel, sie macht auch keine Chemo mehr, ein Rezidiv.« Hotte antwortet nichts. Ihm fällt nichts ein. Eben noch fühlt er sich versöhnt mit der Welt, und nun sieht er nur eine neue Tür sich öffnen, und der neue Raum verheißt wieder mal Abschiednehmen. Er verschließt seine Hilflosigkeit mit einem etwas eingefrorenen Lächeln, besonders gut steht es ihm nicht, denkt Odra.

*

Unter der Wohnung von Odra und Hotte lebt Manni Wehmeyer. Er ist Frühpensionär. Als er hört, wie die beiden sich lieben, knurrt er vor sich hin: »Mich guckt keine mehr an.« Doch wie aus dem Nichts kommt ihm eine Melodie von Mireille Mathieu in den Kopf, und er summt sie: »Ich fühl’ mich gut, so gut, dafür mercy, cherry …!« und kichert wie ein Schrat. Manni denkt an Dorotta, seine große Liebe in seiner steilen Zeit. Er macht die Kiste aus, geht ans Fenster und sagt vor sich hin: »Mensch Manni, du bist noch kein alter Laubhaufen.« Er holt sein letztes Bier aus dem Kühlschrank und nimmt eines seiner liebsten Bücher aus dem Regal – »Jenseits von Eden« von John Steinbeck. Das Lesebändchen liegt beim Zank, den der alte Ire Samuel vom Zaun gebrochen hatte, und Manni liest laut nur für sich: »Ich habe mir geschworen, Genuss nie als Sünde anzusehen, ich habe Freude am Forschen.« Nach ein paar Seiten legt er das Buch vorsichtig beiseite und geht an seinen Kleiderschrank. Holt den silbergrauen Anzug raus, das weiße Hemd und die stahlblaue Krawatte. Manni nimmt einen langen Schluck und denkt angeregt, na ja, ein Mann ist er ein Leben lang, und irgendwann ist er übriggeblieben in den miesen Zufällen der Chancenvergeberei. Dann kam das Doppelkinn und ein blöder dicker Bauch dazu, und keine, die er noch begehrt, will ihn noch fünf Minuten an der Backe haben. Er räuspert sich und dreht sich eine Zigarette. Aber dann fällt ihm ein, könnte ich aber Kavalier bleiben, auch nicht schlecht, Lotse in den Straßen und Nischen dieses Kiezes, in dem ich angelandet bin wie ein müder Wal, der aber immer noch ein toller Hering sein will. Bevor er einschläft, beschließt er, morgen mal bei Frau Schwan zu klingeln im 3. Stock, vielleicht hatte sie ja auch was gehört.

*

Frau Schwan ist 91 Jahre alt und lebt im Haus seit ihrer Jugend. Wie viele Jahre das sind, hat sie nicht gezählt, weil es egal ist, denn es ist einfach fast ein ganzes Leben. Sie ist um zehn Uhr vom Sofa aufgestanden und geht zum Küchenfenster, um es zu schließen. Da hört sie ganz gut eine Melodie. Sie stöbert in ihren Zettelkästen, in denen sie ihre Lebenszeit archiviert hat. Frau Schwan gehorcht ihren Ohren und bereut nichts in ihrem Leben. Zum Hof raus sind die Wohnungen alle klein, die Küchenfensterbank ist für alle Reservebalkon.

Am nächsten Morgen klopft Manni dreimal an ihre Tür und bringt ihr ihren Kurier. »Guten Morgen, guter Mann«, begrüßt sie ihn. Als er ihr die Zeitung gibt, legt sie ihre Hand auf seinen Arm. »Und?« sagt sie. Manni lacht. »Na ja«, beginnt er, »ohne Liebe geht alles zugrunde.« Frau Schwan lacht auch, unverblümt und freut sich über ihr offenes Geheimnis. Manni durchströmt es wohlig, diese kecke alte Frau, denkt er, wie frei sie ist. Er sieht aus wie vor einem Rendezvous, leider hatte er nur einen schnöden Termin bei der Sparkasse wegen seines Dispos.

*

Odra ist schon aus dem Haus, sie arbeitet als Altenpflegerin in Lichtenberg. Um fünf rasselt der Wecker. Hotte singt seit langer Zeit mal wieder vor sich hin, ein Song von Rio über einen Jungen am Meer. Er hat die Zahnbürste im Mund, als es klingelt. Er trocknet sich ab und geht missmutig zur Wohnungstür, als er sie öffnet, traut er seinen Augen nicht. Draußen stehen drei Typen und der kleinste stellt sich vor:

»Morgn. Erlkönig, Gerichtsvollzieher.« Hotte versucht Zeit zu gewinnen, nickt kurz. Dann sagt er schroff: »Weisen Sie sich erst mal aus.« Erlkönig öffnet seine Tasche, zeigt kurz seinen Dienstausweis und gibt Hotte den Gerichtsschrieb mit Pfändungsbescheid. »Herr Bluhm, es bleibt ihnen auch die Möglichkeit der sofortigen Barkasse«, setzt er hinzu. Hinter ihm drücken sich zwei junge Beamte rum, als ob sie so ganz zufällig vorbeigekommen wären. Jetzt fiept ein Funkgerät, und Hotte wird plötzlich ganz ruhig. »Ich zahle bar«, sagt er wieder schroff. Erlkönig tut oder ist überrascht. »Gut, und warum haben Sie das nicht eher getan?« fragt er gezinkt im Timbre eines Steinmeier. Hotte lacht: »Herr Erlkönig, ich habe nicht gezahlt, weil ich manchmal bescheuert bin.« Erlkönig nickt nur resigniert und erhebt seine Stimme mal kurz: »Die legitime Forderung der Wohnungsgesellschaft ›Häuser mit Herz‹ beträgt 1.450 Euro. Ratenzahlung ist nicht möglich.«

Hotte lehnt die Tür an und geht in sein Schlafzimmer, sucht den Karlmickellyrikband raus, wo er sein Geld versteckt. Sein Erspartes, Aufgehobenes, seine Option, hier alle und alles stehen und liegen zu lassen. In den letzten zwei Jahren hatte er nach jedem trübseligen Streit mit Olga ein oder zwei Scheine aus seiner Brieftasche gefischt und sie Mickel anvertraut. Als alberne Selbsttherapie nach seinen Bauchlandungen. Nun packt er seinen Joker aus, geht zurück zur Wohnungstür, öffnet sie und zählt Erlkönig tausendfünfhundert in die Hand, der sie wiederum überrascht noch mal nachzählt, ihm einen Fünfziger retour gibt und Hottes Unterschrift fordert.

Erlkönig sagt zum Abschied jovial, denn wer möchte schon das sein, was er wirklich ist: »Läuft doch Herr Bluhm, läuft.« Die Polizisten fangen an zu rauchen. Als die drei weg sind, fällt Hotte ein Stein vom Häuserherzen. Sein Freifahrtschein ist flöten, weil seine Liebe zu Odra wieder entflammt ist, wie die Büsche bei Dylan Thomas es tun. Er wusste genau, wenn er sich aus gekränkter Eigenliebe mit der Schlange verabredet, die ihn aussaugt, sich mit irgendwas verabredet, was ihm gerecht und schön erscheint und den Menschen schmäht, der ihn liebt, wird sein Leben ein Desaster. Odra ist die Haltelinie in seinem Dasein, er muss lernen, zu begreifen, wie sie ihn liebt.

Er kommt in die Küche zurück. Er fängt an zu spülen. Er räumt das Geschirr in den Schrank, zieht sich erst mal richtig an, schmeißt die Wohnungstür zu und geht wie immer morgens guter Dinge die Treppe runter und klingelte bei Olga. Sie öffnet mit ihrem gewöhnlichen, herrlichen »Huuch« und leitet mit ihrer Überraschungsgeste wie immer einen guten Empfang ein. Olga Kobylin ist hier tatsächlich alt geworden, weil sie nicht mehr die Kraft hat, zu ihren Leuten zurückzugehen, obwohl sie immer öfter auf ihre Herkunft zu sprechen kommt. Hotte brüht Kräutertee auf, und Olga fragt ihn aus: »Warum war die Polizei bei euch? Du hast doch nicht etwa was angestellt, Hotte? Als sie am Tisch sitzen und den heißen Tee schlürfen, erzählt ihr Hotte die ganze Geschichte, alles.

So war ihr Verhältnis. Olga sitzt da und guckt ihn genau an. Den Kopf im Nacken, spricht sie wie zu sich selbst: »Hotte, du sprichst über Dinge, die sich einfügen in eine Triangel: Todliebegeld und die Umschaltpunkte durch und in diesem Dreieck muss man einfach aushalten und solidarisch und bereit sein, die sich bietenden besten Chancen im Leben zu nutzen, sind nicht so viele.« Sie stockt und schließt noch wie übrig an: »Man sollte es wenigstens versuchen«. Sie fängt an zu lachen bei ihren letzten Worten, und Hotte nimmt sie einfach in den Arm. Auf ihrem kräftigen Gesicht liegt ein kurzer Anflug von Feierlichkeit, doch dann denkt sie an Anna und erschrickt und wendet ihren Kopf zum Fenster.

*

Draußen vor dem Haus sitzen Gina und Rico auf der alten Bank. Beide noch längst nicht 20. Sie warten mit ihrem Einkauf auf Ricos kleinen Bruder. Immer ist er weg. Sie wohnen seit einem halben Jahr hier. Hier sitzen sie gerne. Gina sagt plötzlich: »Du, gestern Nacht hatte ich einem Alptraum: Als ich eine Zeitung kaufen wollte, wussten schon immer Verkäuferin oder jemand in der Schlange, welche Zeitung ich kaufen wollte, und so ging das die ganze Zeit, alle meine Gedanken wurden von allen frei gelesen, jedenfalls bin ich aufgewacht, weil ich gehört habe, wie Leute Liebe machen … deshalb weiß ich ja nur den Traum.«

Rico guckt sie lächelnd an. »Und?« sagt er gedehnt, und sie antwortet harsch: »Nix und!«

Jetzt fängt es an zu regnen und Ricos kleiner Bruder steht lächelnd da mit drei Taubenfedern in der Hand, und Ricos Gesicht entspannt sich.