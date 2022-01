Wenn der Vorhang fällt

Kiran West Hélène Bouchet als Geruth in »Hamlet 21« von John Neumeier, hinter ihr Florian Pohl als Horvendel (Hamburg, 14.6.2021)

Hélène Bouchet, 41, und Ida Praetorius, 28: Beide sind Ballerinen von Weltklasse. Die eine hat ihre von Tanzkunst erfüllte Vergangenheit, die andere hat noch viel Zukunft auf der Bühne. Die erste kommt aus Cannes, die zweite aus Kopenhagen. Die eine ist brünett und langbeinig, die andere blond und zierlich. Bouchet geht nach Cannes zurück, und Praetorius kommt für sie nach Hamburg. So verschieden sie sind: Wenn man ihren Tanz mit einem Wort beschreiben will, fällt einem sofort »Eleganz« ein. Gemeint ist keine kalte oder dröge Eleganz, sondern die grandiose Geste im warmherzigen Stil.

Gerade hat Bouchet ihren fulminanten Abschied vom aktiven Bühnenleben hinter sich. Sie ist nicht gekündigt worden, sondern freiwillig aus dem Berufsleben als Tänzerin ausgestiegen. Weil es in ihren Lebensplan passte, aber auch, weil es immer schwerer wurde, die eigenen Ansprüche noch zu erfüllen. Und: »Ich hätte mir kein besseres Ende meiner Karriere wünschen können«, sagt sie über den glanzvollen Abend, der ihr letzter beim Hamburg Ballett war.

Abschied von der Bühne

Am 27. Dezember tanzte sie ein letztes Mal öffentlich mit dem Ensemble, mit dem sie 23 Jahre lang fast täglich trainiert und geprobt hat. Ihre letzte Rolle war die »Mutter« im »Weihnachtsoratorium I – VI« von John Neumeier. Nach dem Ende des berauschenden modernen Balletts zur sakralen Barockmusik von Johann Sebastian Bach, das mit beschwingten Sprüngen und nachdenklichen Armbewegungen choreographiert ist, spendete das Publikum stehend Ovationen und Blumensträuße, die auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper geworfen wurden. Die Kolleginnen und Kollegen überreichten Bouchet auf der Bühne nacheinander jeweils eine weiße Rose, bis Ballettchef Neumeier mit einem großen Strauß ebensolcher Blumen auf die Bühne kam. Er hielt eine Ansprache, lobte sie. Die eine oder andere Träne floss auch im Saal.

Denn Bouchet hat ihren Rollen stets einen außergewöhnlichen femininen Charme verliehen und eine hohe Flexibilität in der Darstellung bewiesen. Die Schönheit ihres Tanzes in Spitzenschuhen wurde weltweit gerühmt, und ihre Härte gegen sich selbst sowie ihr Talent, Neumeier immer wieder zu inspirieren, waren die Voraussetzungen dafür, dass sie überhaupt ein so hohes Niveau erreicht hat. Viele Rollen der Hamburger Ballette hat »La Bouchet« nicht nur getanzt, sondern auch kreiert, wie man im Tanz sagt, also als erste Interpretin überhaupt geprobt. Sie war das lebendige Instrument in diesem Schaffensprozess zwischen zwei Menschen, der hier stattfindet wie in keiner anderen Kunst.

Diesen Schaffensprozess hat auch ­Bouchets Nachfolgerin mit Neumeier bereits erlebt. Zwei Jahre ist es her, da reiste der Starchoreograph von Hamburg nach Kopenhagen, um sich von Praetorius und dem Primoballerino Alexandr Trusch einen neuen Paartanz zeigen zu lassen. »Persistent Persuasion«, »anhaltende Überzeugung«, heißt das der Liebe gewidmete Stück, das später in Neumeiers »Beethoven-Projekt II« aufging. Die Proben dazu fanden in Dänemark statt, denn der Choreograph pflegt seit langem eine intensive Beziehung zum dortigen Ballett.

Früher Beginn

Daher kennen er und Praetorius sich seit Jahren. Sie tanzte mit nur 19 Jahren die Julia in Neumeiers »Romeo und Julia« in Kopenhagen, und bei einem Gastauftritt auf einer Gala zeigte sie sich damit auch schon in Hamburg. Und Neumeier kennt auch ihre Mutter: Carolina Lohfert-Praetorius war ebenfalls Tänzerin bei ihm, bis 1991. Ida wurde zwei Jahre später in Kopenhagen geboren, wo sie und ihre Brüder auch für die Ballettbühne ausgebildet wurden. Unter Nikolaj Hübbe absolvierte Praetorius beim Königlich-Dänischen Ballett ihre bisherige Karriere. Bis zum wörtlichen Ritterschlag: Königin Margarethe II. schlug Ida Praetorius in Anerkennung ihrer künstlerischen Leistungen zum Ritter. Nicht zur Ritterin – das Gendern ist bei Hofe noch nicht eingeführt.

Jetzt liegt eine weite Reise in die Tiefen der Neumeierschen Ballettkunst vor Praetorius, dieser hoch talentierten, früh geförderten, mal kindlich, mal reif wirkenden Startänzerin. Sie hat sich wegen des genialen Tanzschöpfers Neumeier für Hamburg entschieden. Auch wenn sie, wie sie sagt, jeden Tag etwas Neues in der Stadt an der Elbe entdeckt, so wird ihr häufigster Aufenthaltsort in den kommenden Jahren doch das Ballettzentrum in Hamburg-Hamm sein. Der Hort ihrer Arbeit. Wer sich für Neumeiers Ensemble entschieden hat, verschreibt sich ihm von den Finger- bis zu den Zehenspitzen.

Während in anderen Compagnien geregelte Ruhezeiten gewerkschaftlich durchgeboxt werden oder auch zu wenige Aufführungen auf dem Spielplan stehen, um alle Tänzerinnen und Tänzer ausreichend zu beschäftigen, tanzt das Hamburg Ballett im Turbo. Neumeiers rund 60 Tänzerinnen und Tänzer leisten das Zwei- bis Dreifache an Auftritten, Repertoiregröße und Gastspielen von dem, was als durchschnittlich gelten kann. Den Alltag bilden äußerst straff organisierte Tage, die prall gefüllt sind mit knallharter Trainings-, Fitness- und Probenarbeit und den Vorbereitungen auf die Vorführungen. Neumeiers Werk, das Klassik und Moderne vereint, ist zudem nicht eben einfach zu tanzen. Auch wenn die Choreographien bei Meisterinnen wie Bouchet und Praetorius organisch und körpergerecht erscheinen, sind sie faktisch oft äußerst schwierig auszuführen – auch im Vergleich zu anderen Werken etwa der Klassik oder des zeitgenössischen Tanzes.

Hinzu kommt die psychologische Beanspruchung, die der Beruf des darstellenden Bühnenkünstlers mit sich bringt. Nach manchen stürmisch bejubelten Vorstellungen als tragisch endende »Kameliendame« – das ist eines der bedeutendsten Ballette – weinte Bouchet in der Garderobe vor Erschöpfung. Aber Praetorius weiß, was auf sie zukommt: Die »Kameliendame« hat auch sie bereits getanzt. Dabei fragt niemand nach blutenden Zehen oder schmerzenden Sehnen. Mit körperlichem Schmerz zu leben, lernen Tänzerinnen schon während ihrer Ausbildung, und im Laufe ihrer Karriere werden die Beschwerden selten weniger. Zu stark ist die Belastung durch den Beruf als Körperkünstlerin, und zu stark ist oft auch der persönliche Ehrgeiz, sich immer noch weiter zu verbessern.

Und die Zeit als aktive Ballerina ist begrenzt. Dabei verlangt gerade das Ballett eine zur Schau zu tragende Zartheit der Seele, auch eine hohe Aufgeschlossenheit im Geist. Da kann man schon mal empfindsamer reagieren als der Rest der Bevölkerung. Gelacht und geweint wird im Ballett jedenfalls mehr als anderswo: Das Leben als Ballerina ist ein ständiger Spagat.

Kiran West Vor großen Aufgaben: Die junge Primaballerina Ida Praetorius tanzt in John Neumeiers »Dornröschen« (Hamburg, 19.12.2021)

Begrenzte Alternativen

Kein Wunder, dass die meisten ihre Partner in der unmittelbaren beruflichen Umgebung wählen. Bouchet war zunächst mit einem ebenfalls aus Frankreich kommenden Tänzer verheiratet, bevor es nach ihrer Scheidung zwischen ihr und ihrem jetzigen Ehemann, dem damaligen Hamburger Ballettstar Carsten Jung, funkte. Er kommt aus Thüringen, zählt zu den wenigen deutschen Toptänzern, und er sammelte nicht nur mit seinem kraftvoll-poetischen Tanz, sondern auch mit seiner unkomplizierten Freundlichkeit Punkte. 2019 hörte er bei Neumeier auf. Und fand jüngst seine neue berufliche Position: als Ballettpädagoge der angesehenen Ballettakademie in Monaco.

Der noch in der DDR geborene Jung als Lehrmeister im Luxushotspot – das ist fast eine Ironie des Schicksals. Aber die Ballettwelt ist klein, Stellen für ehemalige Tänzer sind begrenzt, und das Paar ist glücklich, dass Jung von Monte-Carlo nach Cannes, zur alten und neuen Heimat von Bouchet, pendeln kann.

Sie, die einst wie ihr Mann den »Prix Benois de la Danse«, den »Oscar« der Ballettwelt, in Moskau erhielt, will in Cannes neu über sich nachdenken. Als Designerin für Kinderkleidung sieht sie sich vielleicht, sagt sie – da wird ihr kleiner Sohn womöglich inspirierend sein. Aber auch an ihrer Ausbildung zur Ballettpädagogin arbeitet Bouchet, denn der Tanz ist das, was ihr Leben bisher am meisten beeinflusste. Vielleicht wird sie wieder die Kollegin ihres Mannes?

Sie würde trotz der Härte des Berufs niemandem davon abraten, Ballett beruflich zu betreiben. Opfer muss man auch für andere ungewöhnliche Berufe erbringen. Nur ist der geforderte Einsatz fürs Ballett wirklich umfassend. Und die gesundheitlichen Risiken, die daraus entstehen, sind nur noch mit denen von Leistungssportlern zu vergleichen.

Das ist auch Praetorius bewusst. Sie sollte eigentlich erst jetzt, im Januar 2022, als neue erste Solistin nach Hamburg kommen. Aber die in London lebende, freiberufliche Ballerina Alina Cojocaru, die so etwas wie ein Superstar ist, fiel überraschend für die Hamburger Premiere von »Dornröschen« im Dezember aus. Eine Verletzung hielt sie von Proben und Auftritten ab. Im Ballett kein seltenes Vorkommnis. Neumeier hoffte sofort, dass Praetorius einspringen könnte. Und – sie konnte. So stand sie, entgegen den ursprünglichen Plänen, gemeinsam mit Bouchet, der »Rose« in Neumeiers neuer »Dornröschen«-Version, auf der Bühne: Die alte und die neue Primaballerina in einem Stück. Sie tanzten in der Premiere, als sei es nie anders geplant gewesen. Noch am Vortag hatte Praetorius bei der Generalprobe etwas unsicher und unruhig in ihrer Prinzessinnenrolle auf der Bühne gestanden. Im Ballett überträgt sich jede noch so kleine Emotion aufs Publikum – Selbstsicherheit ist darum eine Voraussetzung fürs Gelingen.

Rausch des Tanzes

Darin liegt auch die große Chance, mit Ballett auf Menschen einzuwirken: Es gibt einen Transfer von Gefühlen jenseits rational zu fassender Worte. Es gibt wissenschaftliche Nachweise, so von der Universität Bielefeld, dass sogar das Zuschauen und auch die Imagination eigener Tanzbewegungen deutlich positive Auswirkungen auf den Körper haben. Und Tanzen kann, auch Laien wissen das, so befreiend wie ein Rausch wirken. Ist es das, was Frauen wie Bouchet und Praetorius dazu bringt, sich fürs Ballett aufzuopfern? Obwohl das Risiko besteht, letztlich körperlich versehrt und einsam zurückzubleiben? Niemand kann es mit Gewissheit sagen. Es ist eine Form der Liebe zum Tanz, die Menschen so mit Glück erfüllt, dass sie dafür bereit sind, auf anderes Glück zu verzichten.

Praetorius hat nun ihr Nest, ihren sicheren Hafen, den sie von Kindesbeinen an hatte, verlassen. Sie ist getrieben davon, sich als Tänzerin weiterzuentwickeln und dank der Ballette von Neumeier ihre künstlerischen Fertigkeiten in ungeahnte Höhen zu bringen. Für sie ist das Leben ein Abenteuer, und der Kosmos der Neumeier-Stücke soll sie zur Entdeckerin machen.

Viele Rollen, die »La Bouchet« getanzt hat, warten auf die neue. Zum Beispiel in Neumeiers »Ein Sommernachtstraum« nach der gleichnamigen Komödie von Shakespeare. Bouchet tanzte hierin zunächst die Doppelrolle der träumenden Braut Hippolyta und der Elfenkönigin Titania. Später, gen Ende ihrer Karriere, stellte sie die clownesk-komische Helena dar, die dem Geliebten nachts im dunklen Wald hinterherrennt, bis er sie endlich heiraten will. Praetorius mit ihren galanten Beinstreckungen und feingliedrigen Händen dürfte für beide Partien neue Idealbesetzungen abgeben. Ob sie eines Tages auch »Die kleine Meerjungfrau« sein wird? Dieses Ballett wurde sogar in ihrer Heimatstadt Kopenhagen uraufgeführt, allerdings zu einem Zeitpunkt, nämlich 2005, als Praetorius noch mitten in der Ausbildung steckte. Elf Jahre alt war sie damals.

Die nächste Vorstellung kommt

Es ist ein Trost zu wissen, dass hochkarätige Kunstwerke – auch die des Balletts – die Zeitläufte überdauern, von immer neuen Künstlerinnen interpretiert und am Leben erhalten werden. Faktisch liegen nur 13 Jahre zwischen Praetorius und Bouchet, aber im Ballett ist das bereits eine Generation.

Die Coronapandemie trifft natürlich auch die Tänzerinnen und Tänzer. Das Hamburg Ballett war pünktlich zu Neujahr davon betroffen, musste etliche Aufführungen absagen. Aber die Hoffnung lebt in den Künstlern weiter: Irgendwann kommt die nächste Vorstellung, dann geht der Lappen wieder hoch, wie man am Theater sagt. Praetorius hat ihr neues Publikum bereits erobert, jetzt gilt es, das beidseitige Glück weiter zu vermehren.