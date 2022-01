Der letzte Beamtenstreik

ullstein bild Gedungene Streikbrecher: Angehöriger der Technischen Nothilfe mit Signalhorn auf dem Lehrter Bahnhof in Berlin (Februar 1922)

Die Entscheidung für einen Streik hatte sich abgezeichnet. Am 24. Januar war ein »Ultimatum« beschlossen worden. Als dieses verstrichen war, trat am Nachmittag des 31. Januar 1922 der Hauptvorstand der Reichsgewerkschaft deutscher Eisenbahnbeamten und -anwärter zusammen und beschloss in einer Sitzung von – laut Teilnehmern – »außerordentlich langer Dauer« und nach »sehr lebhaften Auseinandersetzungen« in den frühen Morgenstunden des Folgetages, in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar in den Ausstand zu treten. Das Ziel des Streiks war in der Hauptsache ein Inflationsausgleich bei der Besoldung des fahrenden Personals – insbesondere der Lokführer. Rechtlich gehörte diese Berufsgruppe zu den Gehaltsempfängern, also zu den Beamten, ihrer sozialen Lage nach aber zur Arbeiterklasse, die durch die rasch voranschreitende Teuerung, die die Löhne von Woche zu Woche schneller auffraß, mehr und mehr verelendete.

Zu einer politischen Machtfrage wurde dieser Streik aus zwei Gründen: Zum einen musste ein längerer und flächendeckender Eisenbahnerstreik – der Generalstreik gegen den Kapp-Putsch hatte das gerade erst gezeigt – zu einem Stillstand des gesamten öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens führen. Zum anderen sah sich der Staat, obwohl es ein rechtlich fixiertes Streikverbot für Beamte noch gar nicht gab, direkt herausgefordert, weil hier eine Beschäftigtengruppe aus wirtschaftlichen Gründen in den Ausstand trat, die einer besonderen »Treue- und Gehorsamspflicht« unterlag und von der in diesem Zusammenhang selbstverständlich erwartet wurde, dass sie nicht die Arbeit niederlegte.

Keine Verhandlungen

Spätestens nach dem kurzen »Silvesterstreik« der Eisenbahner zum Jahreswechsel hatte sich die vom Zen­trum, der SPD und der DDP getragene Reichsregierung gründlich auf diese Auseinandersetzung vorbereitet. Sie hatte unmissverständlich deutlich gemacht, dass mit den Streikenden nicht verhandelt werden würde. Die Telegraphenämter waren vom Reichspostministerium angewiesen worden, alle Anweisungen aus dem von Wilhelm Groener geführten Reichsverkehrsministerium mit absolutem Vorrang zu befördern. Umgekehrt wurde die Bearbeitung von Telegrammen, die in irgendeiner Form zum Streik aufforderten, untersagt. Höhere Beamte wurden angehalten, die Führung von Lokomotiven und den Zugdienst zu übernehmen; alle Urlauber waren zurückgerufen worden. Ende Januar hatte die Regierung, um die Bewegung doch noch aufzuhalten, angedeutet, sie sei bereit, an Orten »mit besonders schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen« sogenannte Wirtschaftsbeihilfen zu zahlen. Für alle Fälle lag in der Schublade eine von Reichspräsident Friedrich Ebert, Reichskanzler Joseph Wirth und Groener auf der Grundlage von Artikel 48 der Reichsverfassung gezeichnete Notverordnung bereit, die den Streik »zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit« für illegal erklärte. Darin wurde Gewerkschaftern, die Eisenbahnbeamte zur Einstellung der Arbeit aufforderten, ganz offen mit Gefängnis bzw. mit Geldstrafen gedroht.

Auch die Gewerkschaft hatte den Januar genutzt, um den Streik vorzubereiten. Zwei Tage vor dessen Beginn erklärten ihre Vertreter in einer Sitzung des Hauptausschusses des Reichstages, Anweisungen für den Streikfall seien bereits ergangen und Flugblätter gedruckt worden – was ihnen von sozialdemokratischen Abgeordneten und Ministern sowie der sozialdemokratischen Presse, die die oben beschriebenen Maßnahmen selbstverständlich deckten, postwendend als schwere Verletzung der Spielregeln angekreidet wurde. Die Vorbereitung durch die erst im Juni 1920 gegründete Gewerkschaft war allerdings insofern unvollständig, als sie es unterlassen hatte, sich mit den anderen Eisenbahnerverbänden über ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen. »Sehr klug ist dieses Verfahren nicht«, tadelte die USPD-Zeitung Freiheit am 31. Januar. Der freigewerkschaftliche Deutsche Eisenbahnerverband forderte seine Mitglieder lediglich auf, Streikarbeit abzulehnen, hielt sich aber ansonsten von dem Ausstand fern. Diese Position »strengster Neutralität« war in der Sache nichts anderes als eine aktive Sabotage des Streiks, weil dadurch eine einheitliche Bewegung aller Eisenbahner verhindert wurde.

KPD unterstützt

Der Streikbeschluss im Vorstand der Gewerkschaft war mit 20 gegen 15 Stimmen erfolgt, also gegen den Willen einer starken »gemäßigten« Minderheit. Das war kein gutes Zeichen. Die Mehrheit kam erst zustande, nachdem kurz nach Mitternacht die Nachricht eingetroffen war, dass eine Vermittlungsaktion des Deutschen Beamtenbundes bei Groener keinen Erfolg gehabt hatte. Ein vom Vorstand bestimmter Aktionsausschuss übernahm die Führung des Ausstands, der politisch und publizistisch nur von der KPD ausdrücklich unterstützt wurde. Am 5. Februar traten die städtischen Arbeiter Berlins in einen Solidaritätsstreik. Die sozialdemokratische Presse hingegen leistete mit wütenden Angriffen auf den Streik Beihilfe zu dessen Niederschlagung (siehe beigefügten Auszug aus dem Vorwärts).

Am 8. Februar 1922 wurde der Streik, dem sich auch sehr viele Eisenbahnarbeiter angeschlossen hatten, abgebrochen, nachdem die Regierung die am 1. Februar veröffentlichte Ebertsche Notverordnung – und damit insbesondere die direkte Strafandrohung gegen Gewerkschaftsfunktionäre – wieder aufgehoben hatte. Das eigentliche Streikziel, die Neuregelung der Besoldung im Sinne der besonders schlecht bezahlten Beamten, wurde nicht erreicht.

Der Ausstand vom Februar 1922 war der letzte große Beamtenstreik in Deutschland. Im Sommer 1922 bildete die Gewerkschaft der Eisenbahnbeamten, die im Streit über den Streik den Deutschen Beamtenbund verlassen hatte, eine Arbeitsgemeinschaft mit dem freigewerkschaftlichen Eisenbahnerverband. 1925 entstand daraus unter dem Dach des ADGB der Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands. Besonders streikfreudig war diese bis zu ihrer Zerschlagung 1933 größte deutsche Eisenbahnergewerkschaft nicht: Die Führung des Eisenbahnerverbands war nach dem Beamtenstreik »vorbeugend« dazu übergegangen, alle Orts- und Betriebsgruppen, in denen die KPD tonangebend war, aufzulösen.