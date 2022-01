imago/ZUMA Press/Montage jW

Wer bietet mehr?

Zu jW vom 15./16.1.: »Bedingt ­gesprächsbereit«

Bei aller Dramatik entbehrt die gegen Russland gerichtete Kreuzzugsstimmung nicht einer gewissen Komik. Der zukünftige Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, war meines Wissens der erste, der Wladimir Putin unterstellt hat, er wolle die Sowjetunion reanimieren. Seitdem geht es zu wie im Auktionshaus: Wer bietet mehr? Aus allen Propagandarohren wird geballert. »Putin strebt eine Revision der politischen Ordnung Europas an«, meint CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Und US-Außenminister Antony Blinken behauptet, Putin wolle zurück zur Sowjetunion. Einer, der sich berechtigte Hoffnung machen darf, aus der Versteigerung als Sieger hervorzugehen, ist der ehemalige Preisboxer und jetzige Bürgermeister Kiews, Witali Klitschko. Er sieht die baltischen Staaten schon als Teil eines neuen Sowjetimperiums. Dazu würde dann auch die ehemalige DDR gehören, phantasiert er. Aber noch ist der Hammer im Auktionshaus nicht gefallen. Vielleicht beteiligt sich ja noch ein Kremlastrologe, der schon befürchtet, dass Russland plant, demnächst bis zum Atlantik durchzustoßen. Ich muss immer mal wieder an das Schicksal des ehemaligen US-Verteidigungsministers James V. Forrestal denken, der sich mit dem Ruf »Die Russen kommen« aus dem Fenster gestürzt hat. Geradezu grotesk bei all den Prognosen sind diejenigen, die mit »Sollte Russland die Ukraine …« oder »Falls Russland …« beginnen. Man könnte glauben, dass hier der Wunsch der Vater des Gedankens ist, nämlich dass Russland mit Putin an der Spitze in Kiew einmarschiert. Absurd und widersinnig, weil bei Bedarf andere Sprechpuppen ans Mikrofon dürfen, zum Beispiel Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, der unlängst verkündet hat: »Wir gehen die Herausforderungen unserer Zeit aus einer Position der Stärke heraus an.« Spricht so jemand, der sich bedroht fühlt? (…)

Hans Schoenefeldt, Berlin

Hoffnung auf Diplomatie

Zu jW vom 19.1.: »Berlin will mitreden«

Wann wird »zurückgeschossen«? Die deutsche Außenministerin trägt den Kopf sehr hoch, überzeugt von sich selbst und ihrer Haltung zu Russland. Einen Stapel Papiere habe sie dabei, seit ihrem Amtsantritt habe sie sich damit beschäftigt. Das musste sie wohl auch, hat sie doch als Gesprächspartner den langjährigen russischen Diplomaten Sergej Lawrow. Mit kühler Miene trägt dieser die Haltung der Russischen Föderation vor. Nach ihrem ersten Auftritt als Außenministerin, bei dem sie politische Macht demonstrieren wollte, indem sie gleich zwei russische Diplomaten auswies, zeigte sie sich diesmal diplomatischer. Es gelte, zum »Normandie-Format« zurückzukehren, bei dem außer Russland auch Frankreich und Deutschland mit am Tisch säßen. Damit will sich Deutschland als wichtigstes NATO-Mitglied auf jeden Fall mit einem Fuß die Tür nach Osten offenhalten. Die Krise geht letzten Endes auf Michail Gorbatschow als letzten Regierungschef der UdSSR zurück, der sich leichtfertig oder mit Absicht nur mündlich den Verzicht auf eine Osterweiterung der NATO versprechen ließ. Damit waren alle Folgeereignisse in der Russischen Föderation vorgezeichnet. Hätte der Warschauer Vertrag weiter Bestand gehabt, dann hätte die NATO sich nie so weit nach Osten ausdehnen können. Es ist allgemein bekannt, dass schon seit längerer Zeit NATO-Militär in der Ukraine präsent ist, Manöver durchführt und ukrainische Soldaten ausbildet. In Litauen, also nicht weit von Russland, stehen Bundeswehr-Soldaten im Auftrag der NATO. Wer bedroht also wen? Stets wird das Recht auf »freie Bündniswahl« ins Feld geführt. Wie frei ist diese Wahl? Wie weit sie geht, konnte man bei der Beseitigung des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch sehen und dem anschließend angezettelten blutigen faschistischen Putsch von 2014. Sind etwa Regime-Changes Zeichen von Freiheit? Dass Russland seine Grenzen sichert, ist eine natürliche Reaktion auf eine äußere Bedrohung. Dazu kommen eine immense Indoktrination und Hetze bundesdeutscher Medien gegen Russland und die Androhung weiterer Sanktionen und eines möglichen Endes für Nord Stream 2. (…) Bei den letzten Gesprächen zwischen West und Ost hatte man den Eindruck, dass die BRD wie auch andere EU-Länder nur Vasallen der USA sind, die angesichts der wachsenden ökonomischen und politischen Stärke Chinas ihre Macht festigen wollen. Man kann nur hoffen, dass das Minsker Abkommen endlich von den Vertragspartnern eingehalten wird und eine diplomatische Lösung des Konflikts möglich sein wird.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Alles für die Reichen

Zu jW vom 20.1.: »Die Gentlemen bitten zur Kasse«

»Man werde aus dem Kostenfaktor des Kampfes gegen Klimawandel einen Wettbewerbsvorteil machen«, wird hier Olaf Scholz zitiert. In Klardeutsch: Das Großkapital will auch noch aus dem planetaren Untergang riesige Profite generieren. Und wer wird das alles mal wieder bezahlen müssen? Man beachte dabei übrigens sowohl das antiquierte kapitalistische Konkurrenzdenken als auch die geistlose imperialistische Kriegsrhetorik: Das sich wandelnde Klima soll bekämpft werden, nicht etwa die den Klimawandel verursachenden Protagonisten. Von Systemkritik oder gar -änderung keine Spur. Ergo: angebliche Bekämpfung des Raubes bei fortgesetzter Unterstützung der Räuber. Das dürfte ein ähnlicher »Erfolg« werden wie die bereits seit Jahrzehnten verkündete »Armutsbekämpfung« bei gleichzeitig zunehmender Begünstigung der Superreichen.

Reinhard Hopp, Berlin

Voreilige Freude

Zu jW vom 14.1.: »Lebenslang für Folterer«

Das Weltrecht hat in Koblenz gesiegt, jubeln die Medien. Das wäre gut. Denn dann kämen die Kriegsverbrecher der NATO und die Folterer von Guantánamo nicht mehr straflos davon. Aber ich fürchte, dass man auch in Zukunft die Kleinen hängt und die Großen laufenlässt.

Joachim Seider, Berlin